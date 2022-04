David Da Silva, entrenador del Club Cataratas Voley de Puerto Iguazú, en comunicación con Radio Yguazú Misiones, mencionó que “días atrás tuvimos la grata sorpresa de recibir la llamada de la Federación Misionera de Voley, invitando a seis jugadores de la categoría Sub 16 a una prueba de jugadores este sábado en la localidad de Leandro N. Alem a partir de las 09 hs”.

Dicha prueba contará con varias jugadoras de distintos clubes y entre ellos se encuentra el Cataratas Voley con seis jóvenes iguazuenses. Asimismo, David expresó que las jugadoras están motivadas y muy contentas por la convocatoria.

Da Silva comunicó que el domingo 24 de abril comienza la primera fecha del torneo provincial de voley de la zona norte en la cual van a disputar sus partidos correspondientes las categorías Sub 14 y Sub 18 del Cataratas Voley en la localidad de Eldorado y el próximo domingo 08 de mayo en la localidad de Puerto Rico será la primera fecha para las categorías Sub 12 y Sub 16.

También tienen pensado participar del Torneo Nacional que se estará llevando adelante en el mes de septiembre en Alem.

Jugadoras del Cataratas Voley a la Preselección Misionera. Foto: Cataratas Voley

En cuanto a ello, también recordó que el año pasado compitieron y les fue muy bien, hubo 30 equipos por categoría y las jóvenes del Cataratas Voley Sub 16 obtuvieron el Primer Premio en Copa de Plata y Sub 14 el Segundo Premio en Copa de Plata.

Para culminar, informó que los días de entrenamientos son Lunes, Miércoles y Jueves de 19 a 20 hs grupo principiante y de 20 a 21.30 hs el grupo más avanzado que está compitiendo. Todos los días se van sumando más jóvenes a realizar este deporte que se practica en el Polideportivo Municipal ubicado por calle 25 de Mayo y 17 de Octubre, barrio Villa Nueva.

Fuente: Radio Yguazú