El Hotel Natural Iguazú, ubicado sobre la avenida Córdoba de la localidad, cerrará sus puertas en consecuencia de los altos costos, escasez de reservas y poco movimiento turístico producto de la pandemia del coronavirus.

Los propietarios decidieron rematar el mobiliario tras la crisis económica que afecta a diferentes rubros comerciales a nivel país y sobretodo en Iguazú , que es una localidad turística.

“Aunque no parezca, tomar la decisión fue muy fácil. Sobrevivimos el año pasado vendiendo nuestras cosas con la esperanza de que se renueve el turismo primero en julio, después en septiembre, después en verano. Pero si uno se pone a mirar la situación, nos espera un año igual o peor”, dijo el dueño del hotel, Jorge Burton, a La Voz de las Cataratas.

Hotel Natural Iguazú por la noche Hotel Natural Iguazú

“Para que sea rentable abrir, el movimiento turístico tiene que ser el que teníamos en febrero o marzo del año pasado. Ahora no llega ni al 10 por ciento del movimiento normal y abrir sería sólo para perder plata”, agregó.

Patio interno del Hotel Natural Iguazú Hotel Natural Iguazú

El dueño comentó que la infraestructura era alquilada, si bien desde abril no pagaban alquiler, resolvió no continuar con el servicio de hotelería. Si bien, destacó que los trabajadores recibieron la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) ,no fue suficiente para costear los gastos y las mínimas reservas hoteleras no generan ganancias suficientes.