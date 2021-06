El abogado y padre de una de las mujeres denunciantes por acoso y abuso sexual al destituido juez Pedro Alberto Fragueiro se expresó con contundentes dichos sobre la situación de la Justicia de Puerto Iguazú.

Acusó de “mirar para otro lado” y con respecto a las denuncias realizadas al ex juez “Lo de mi hija lo vivo como algo personal, más que como cualquier otra cosa: me llama la atención que, a pesar de que este sujeto tiene 6 denuncias en su contra, la Justicia todavía no lo ha llamado a indagatoria”, expresó Harry Fooz.

También se refirió a lo ocurrido la semana pasada en el Concejo Deliberante, donde un grupo de vecinos que protestaban por la falta de agua irrumpió en plena sesión.

Con respecto a esto dijo “todavía me llama más la atención que rompieron todo el Concejo Deliberante y el fiscal y el juez hacen oídos sordos: nunca actuaron como titulares del derecho de la sociedad de Puerto Iguazú; y eso hace a la inseguridad del pueblo. Me pregunto si esos mismos inadaptados hubieran ido al juzgado donde trabajan ellos a romper todo, ¿Cómo hubieran actuado el juez y el fiscal? Ahora, como se trata del Ejecutivo Municipal ¿miran para otro lado?”.

Fooz agregó también que “Los titulares del derecho, quienes tutelan el derecho de la jurisdicción, son el fiscal Paniagua y el juez Brítes, pero no me enteré que hayan citado a indagatoria a ninguno de los que se pudo comprobar que participaron de esos hechos, sin embargo todos los días veo ladrones de gallinas desfilando por el juzgado, que además están presos en la comisaría”.

Con respecto al caso que tiene como victima a su propia hija, el abogado Fooz dijo “qué podemos esperar si un juez de familia que tiene 6 denuncias por acoso y abuso sexual ni siquiera fue llamado a indagatoria y se hacen los distraídos… los de Iguazú se inhibieron, se pasan la pelota uno a otro; ahora (la causa) se fue a Eldorado y todo quedó en agua de borraja”

También dijo que “La inacción es palmaria: el fiscal y el juez deben actuar, porque entonces ¿Dónde está la seguridad jurídica?” cuestionó.

Harry Foos aseguró que “La justicia no está funcionando, y cuando la justicia no funciona la gente se siente insegura y los atorrantes se aprovechan de eso”; dijo además que “deberían jugarse y hacer algo”

Para finalizar sentenció que “si la Justicia no se pone los pantalones largos va a haber problemas”

Fuente: El Independiente Iguazú