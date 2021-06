Continúa el abastecimiento de agua a los vecinos de Puerto Iguazú a través de camiones de Bomberos Voluntarios de varios cuarteles de la zona. El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad Javier Bareiro, mencionó que “vamos a colaborar para minimizar la grave problemática que estamos sufriendo”.

“Son siete las cisternas de los Bomberos Voluntarios de diferentes cuarteles de la provincia como Libertad, Esperanza, Piray, Montecarlo y Andresito, más dos nuestras y dos del IMAS las que van a estar trabajando”, señaló. En horas de la mañana en Radio Yguazú, comentó el panorama de la situación y expresó que “nuestro teléfono no para de sonar, la gente está desesperada, esto nos pone muy mal”.

“Hay quienes viven con el flagelo del COVID-19 y otro tipo de enfermedades y necesitan más que nada del agua, eso es lo que nos preocupa así que nos hemos reunido con estos cuarteles para tratar de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible”, sostuvo.

Reveló que entre el miércoles y jueves de la semana pasada, al menos ocho camiones cisternas de aproximadamente 10 mil litros cada uno, realizaron entre cinco y siete viajes durante un total de 14 horas, y distribuyeron cerca de 500 mil litros de agua más o menos por día.

“Más de la mitad de Iguazú no tiene agua, no llegamos a todos, se hace lo que está a nuestro alcance. Hay que tener en cuenta también el desgaste físico que produce sacar la manguera, estirarla, ir hasta una casa, guardar todo y después ir hacia otra casa, todo ese trabajo lo hacen tanto los Bomberos de Iguazú como los de otras partes de manera voluntaria, tratando de ayudar un poco con este problema que estamos viviendo hoy con la falta de agua”, consideró.

Continúan los operativos para abastecimiento de agua en Puerto Iguazú Gentileza: Primera Edición

“Durante todos los días estamos abasteciendo de agua al Hospital y a las diferentes clínicas de Iguazú. El Hospital nos demanda dos veces al día 50 mil litros de agua que la tenemos que subir a un tanque, estamos abocados a ese servicio y por lo tanto no podemos salir a los barrios por el hecho de que no podemos sacar más unidades, ya que si llega a haber un siniestro no tendremos posibilidad de atenderlo”, señaló. Por todo esto, apuntó que solicitaron ayuda a otros cuarteles, por lo tanto a partir de hoy y mañana estarán llegando a los barrios.

“Recordamos a los vecinos que no tienen que llamar al cuartel, los camiones irán a los barrios, tratando de entrar en todas las manzanas. Una vez que el agua termina los camiones vuelven, se abastecen y siguen. Sabemos que no vamos a llegar a todas las casas porque necesitaríamos 50 camiones para eso, pero vamos a aportar los recursos que tengamos para tratar de paliar esta grave situación”, señaló.

Y solicitó a los vecinos que “busquen un recipiente o un tanque de agua a la altura de piso donde puedan almacenar agua”.

Vecinos se convocan frente al IMAS exigiendo soluciones

Los vecinos autoconvocados de Puerto Iguazú se manifestarán hoy a las 09:00 horas frente a la sede del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento para visibilizar su malestar por la crisis hídrica.

“El problema del agua viene desde el año pasado y no es por la bajante del río sino porque faltaron poner 40 metros de caño en la toma de agua que llegaban hasta el río, y de esta manera si tuviéramos dos metros de agua, igual nos podría bombear a toda la ciudad de Iguazú”, declaró Daniel, un vecino del barrio 155 Viviendas.

Sostuvo que “es humillante lo que estamos viviendo. Están cargando camiones como en la época que vendían agua, es indignante.”

