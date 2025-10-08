Venus Psíquica reveló qué pasará con Javier Milei tras la sorpresiva renuncia de Espert: “Es inevitable que...”.

La Libertad Avanza atraviesa momentos de tensión tras el escándalo que involucró a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura como primer diputado por Buenos Aires. El economista fue vinculado con “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y de haberle dado 200.000 dólares, que Espert aseguró correspondían a una asesoría. La polémica tomó aún más fuerza porque el propio Javier Milei lo había respaldado públicamente para el cargo.

Javier Milei, presidente de Argentina, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (AP Photo / Natacha Pisarenko)

Esta crisis interna provocó un fuerte malestar en distintos sectores, en un contexto donde el Gobierno ya enfrenta cuestionamientos por el rechazo al veto de las leyes de emergencia universitaria y pediátrica, además del escándalo por el presunto “3%” relacionado con Karina Milei. Frente a este panorama, la vidente Venus Psíquica compartió un análisis en sus redes, en el que comparó la situación actual del mandatario argentino con la de Donald Trump.

Esto fue lo que predijo Venus Psíquica sobre Javier Milei

En un video que compartió en sus redes sociales, Venus Psíquica comenzó refiriéndose al expresidente estadounidense: “Muchas personas en el mundo me han preguntado por el presidente Trump”. Luego, recordó una de sus predicciones: “Les quiero decir a todos ellos que hace muchos meses, por enero de 2025, dijimos que renunciaba. Apretado por su pueblo; por sus pares políticos; por el mundo; por el exterior; por problemas en la justicia y, sobre todo, por su salud. Habíamos dicho que estaba muy enfermo psicológicamente, que lo han declarado enfermo mentalmente, por lo cual le piden la renuncia a Estados Unidos”, explicó.

En ese contexto, la vidente trazó un paralelismo con la situación de Javier Milei: “¿Es igual que Milei? Les quiero decir que es un ciclo parecido, no igual, pero muy parecido”. Y agregó una frase que despertó polémica: “Cuando los ciclos están mal, es inevitable que se terminen. Y cuando se terminan, es para dejar paso a un ciclo nuevo. Es muy parecido (lo de Trump y Milei). Lo de Milei es un ciclo terminado, también lo de Trump”.

Finalmente, Venus Psíquica aseguró: “En 2025 el mal está saliendo a la luz, está cayendo, no olvidemos que Jesús viene a buscar almas salvadas, no almas por salvar. En el 2030 vamos a tener un cambio mundial. Hasta entonces va a cambiar más la humanidad”.