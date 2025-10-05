José Luis Espert renunció a su candidatura en Buenos Aires: lo reemplazará Diego Santilli

El diputado y economista José Luis Espert anunció este domingo que renunció a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, decisión que, según comunicó, fue aceptada por el presidente Javier Milei. “Por la Argentina, doy un paso al costado”, afirmó el dirigente.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Espert aseguró que su salida se debe a una “operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y denunció un “despiadado juicio mediático” en su contra.

“No me seguiré prestando a eso”, sostuvo.

De esta manera, Espert le pone fin a su candidatura luego del escándalo por la difusión de su relación con el empresario “Fed” Machado y el aporte de U$S 200.000.

La reacción de Milei tras la renuncia de Espert

El economista afirmó que demostrará su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, y apuntó que todo lo ocurrido forma parte de “una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”.

Aun en su renuncia, Espert reivindicó el rumbo del gobierno libertario y pidió a los dirigentes de La Libertad Avanza que “no se dejen psicopatear” y continúen defendiendo el proyecto oficialista.

“Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, exhortó.

“El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, concluyó Espert, quien acompañó el texto con un mensaje de respaldo al presidente Milei y a su programa de reformas.

Su lugar será ocupado por Diego Santilli - tercero en la lista- quien pasará a ser cabeza.

Según el Decreto 171/2019, está establecido - en el artículo 7°- que si un candidato renuncia, “será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

La duda es qué pasará con las Boletas Únicas de Papel, ya que se volverían a imprimir (en PBA se trata de un padrón de más de 13 millones de votantes).

Según la ley, cada provincia debe imprimir un padrón más 5% de la Boleta Única (en PBA, son 14.021.672 BUP).

Con la renuncia de Espert, reimprimir todo costaría aproximadamente $ 12.138.762.366 (son unos 8.371.000 de dólares)

La versión es que podría ser La Libertad Avanza la que se haga cargo de ese costo, pero es algo que debería definir la Cámara Nacional Electoral.

Qué dijo Milei sobre la renuncia

Una vez publicada la renuncia, Milei la reposteó con un mensaje: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa”.

“No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, agregó el Presidente.