Javier Milei protagonizó otra insólita noche: a puro rock con la “Banda Presidencial” en medio de los escándalos

No fue un fin de semana fácil para La Libertad Avanza luego de que José Luis Espert se viera obligado a renunciar a su candidatura a disputado nacional en medio de un “narcoescándalo”. Sin embargo, el presidente Javier Milei siguió con la agenda y volvió a protagonizar una insólita noche.

Junto a su “Banda Presidencial”, integrada por algunos referentes del partido e incluso funcionarios, Milei se subió al escenario para presentar su nuevo libro llamado “La construcción del milagro” y para despuntar su vicio rockero.

A la reunión, que se llevó a cabo en el Movistar Arena, asistieron numerosos militantes y simpatizantes del partido. Hubo una gran presencia de micros provenientes del interior del país.

El setlist del presidente

Entre los clásicos que tocaron estuvieron Demoliendo hoteles, de Charly García; El rock del Gato, de Los Ratones Paranoicos; Blues del equipaje, de La Mississippi; Libre, de Nino Bravo; y las versiones de No me arrepiento de este amor y Dame fuego, de Attaque 77.

En la última canción mencionada, original de Sandro, una parte del estribillo fue modificada para apuntar contra el kirchnerismo. “Tirapiedra, kuka tirapiedra”, vociferaba el mandatario. En la pantalla a sus espaldas se veían imágenes de manifestaciones que terminaron en disturbios.

También hubo bajada de línea respaldando a Israel y un mensaje de antisemitismo. La cuota musical terminó con una reversión de la canción de Charly García “Tu vicio”. “Soy capitalista, capitalista”, cantaban.

Milei se despidió -por un rato de su público- para ir a “vestirse de presidente”. La pasada rockera la hizo vestido de negro, con su habitual look de “campera sobre campera”. El vocero presidencial Manuel Adorni le dio la palabra a Agustín Laje, quien dio un discurso previo a la presentación del libro de Milei.