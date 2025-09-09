Tras vaticinar la renuncia de Javier Milei, Venus Psíquica reveló quién tomaría el poder

La uruguaya Rosa Pascal se ha convertido en una figura muy popular en Argentina, principalmente por sus recientes predicciones sobre el posible rumbo que podría tomar el gobierno de Javier Milei. Más allá de sus advertencias políticas, la vidente se ha transformado en una especie de esperanza para quienes se sienten agotados por el riguroso ajuste libertario que atraviesa el país.

En las últimas horas, la también conocida en redes como “Venus Psíquica” afirmó que se aproxima el “fin de un ciclo” en la administración de Milei, un cambio que, según sus palabras, estaría marcado por la influencia de la luna roja.

Acto de La Libertad Avanza en Moreno. Javier y Karina Milei en el escenario. (Clarín)

"Nueva etapa para Argentina. Cuando un ciclo se cierra, es para comenzar un ciclo bueno. Con la guía de Jesús, Krishna, la Diosa Venus y María, todo fluye hacia la luz y la abundancia“, afirmó la vidente, despertando gran expectativa entre sus seguidores y quienes siguen atentamente sus predicciones.

“Lo malo sale a la luz. La luna roja no es silencio, es revelación es fin de lo oculto”, concluyó la pitonisa.

La vidente reveló quién podría reemplazar el cargo de Javier Milei

Mientras continúa la polémica por los audios y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vidente Rosa Pascal volvió a referirse al futuro de Karina y Javier Milei. “Va a Juicio”, afirmó. En su cuenta de Instagram, Pascal señaló que los hermanos Milei presentan problemas psiquiátricos, se encuentran muy nerviosos y que, finalmente, Javier renunciará al Gobierno.

El pasado 30 de agosto, la vidente ya había anticipado este escenario en diálogo con Kamikaze Stream, adelantando la pronta renuncia del mandatario y la llegada de un sucesor inesperado: “Cuando me pidieron la videncia de Milei, vi a una persona alta, caminando de costado, canosa y masculino, y detrás venía Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual yo digo en mi videncia que es cercano a la expresidenta”. Además, agregó: “No conozco el nombre ni la persona exacta, pero es canosa, anciano, no mucho, es esa la persona que toma el poder”.