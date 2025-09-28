Quién es Venus Psíquica, la vidente viral que predijo la derrota de Milei y el futuro de Cristina Kirchner

Una vidente uruguaya se volvió viral en las últimas semanas después de predecir que el presidente Javier Milei no completaría su mandato y renunciaría antes de octubre. Se trata de Venus Psíquica, la nueva reina de las predicciones.

Sus vaticinios, que también salpican a Karina, la hermana del mandatario, generan miles de comentarios y compartidos en TikTok y X. Ahora, también involucran a otras figuras como Cristina Kirchner o incluso la salud de Thiago Medina.

Con cada nueva predicción, Venus crece como referencia en el mundo de las predicciones en la web. Así lo da cuenta la herramienta Trends de Google, la cual muestra aumentos de búsquedas de su nombre en los últimos meses.

Búsquedas de Venus Psíquica en Google Trends

Quién es Venus Psíquica, la vidente viral en redes sociales

Rosa Pascual asegura tener visiones desde la infancia y una profunda conexión con figuras espirituales como Jesús, Krishna, Venus y María. Según relata en su web, desde pequeña veía el pasado, presente y futuro, lo que sorprendía incluso a su familia. Con los años, transformó su don en una misión: ayudar a las personas a sanar, encontrar respuestas y recuperar la fe.

Su popularidad creció aún más por la precisión de sus anteriores predicciones, que abarcan desde eventos políticos hasta crisis internacionales. Venus combina tarot, videncia y limpiezas energéticas para guiar a sus seguidores, mezclando espiritualidad con análisis de la actualidad.

Venus no solo se limita a predicciones políticas. También asegura haber ayudado a seguidores de todo el mundo a superar crisis personales, reconciliarse en sus relaciones y encontrar paz interior. Su comunidad, especialmente en TikTok, crece constantemente por la claridad de sus mensajes y la energía que transmite en vivo.

Venus Psíquica también dio su predicción sobre la salud de Thiago Medina.

Sus predicciones sobre Milei, Cristina y Thiago Medina

En uno de sus videos más compartidos, Venus afirmó que Milei renunciaría en medio de un escándalo judicial que también implicaría a su hermana Karina. Incluso anticipó que su reemplazo sería “un hombre de ideas diferentes” y que Cristina Kirchner tendría un rol influyente detrás de escena.

La psíquica también describió las energías de los protagonistas: aseguró que Milei tiene un alma blanca, mientras que Karina posee un alma oscura que puede ocultar acciones negativas. Según Venus, este conflicto espiritual se refleja en la política y precipitará la caída del gobierno.

La coincidencia entre su profecía y los audios que mencionaban presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad disparó el interés. Sus declaraciones en radio, donde aseguró: “Milei no llega a octubre”, consolidaron su presencia en redes y provocaron un intenso debate sobre la veracidad de sus visiones.

Ahora, la vidente también ha extendido sus vaticiones a otras áreas. Sobre la economía argentina, afirmó que va a “crecer de a poco” y que mejorará en 2026. La experta compartió su visión sobre el estado de salud de Thiago Medina, afirmando que tras su grave accidente el ex Gran Hermano “va a sobrevivir y va a poder tener una nueva vida”.