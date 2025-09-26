Tras vaticinar la renuncia de Javier Milei, Venus Psíquica reveló que pasará con la condena de Cristina Kirchner.

La vidente Venus Psíquica, conocida por haber anticipado la crisis del gobierno de Javier Milei, ahora compartió una nueva visión relacionada con el futuro político de Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner desde el balcón de su departamento. (Clarín)

Según la médium uruguaya, el presidente libertario estaría próximo a dejar su cargo, y tras ese posible alejamiento, también se definiría el destino judicial de la expresidenta.

Esto fue lo que predijo Venus Psíquica sobre la condena de Cristina Kirchner

En un video publicado en su cuenta de X (exTwitter), Venus Psíquica comenzó su mensaje con una afirmación que generó revuelo: “Vimos una Cristina gobernando de atrás con la próxima persona que va a asumir el Gobierno cuando este Presidente renuncie. Me preguntaron qué iba a pasar con ella”, expresó la vidente.

Nueva York. El presidente Javier Milei en la 80° Asamblea General de la ONU. (AP / Heather Khalifa)

Luego, Venus Psíquica afirmó que Cristina Kirchner cumplirá su condena en el domicilio de San José 1111, aunque, según su visión, seguirá teniendo influencia política desde allí. “Hicimos una videncia, y vimos una persona que va a cumplir su pena, que no le van a agregar más años, vimos una persona que va a cumplir su pena tranquila, pero que igualmente siempre va a estar al lado del poder. Siempre, gobernando desde su casa”, aseguró la vidente uruguaya.