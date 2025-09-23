Venus Psíquica predijo la peor noticia para Thiago Medina tras su operación: “Va a quedar con...”.

La astróloga y tarotista Venus Psíquica reveló su predicción sobre el estado de salud de Thiago Medina, el exconcursante de Gran Hermano que permanece internado en terapia intensiva después de sufrir un fuerte accidente en moto.

El premonitorio mensaje de Daniela Celis que anticipó el accidente de Thiago Medina: “Acordate del Noba”.

Esto fue lo que predijo Venus Psíquica sobre Thiago Medina

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Venus Psíquica relató: “Hoy 18 de septiembre de 2025, 17.57 de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina. Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo”.

La vidente aseguró que, pese a la gravedad del accidente, Thiago Medina logrará recuperarse: “Vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida”.

Según Venus Psíquica, la recuperación del ex participante de Gran Hermano será gradual: “Sí que va a pasar mucho tiempo en terapias, en operaciones, para poder seguir adelante, pero lo bueno es que va a poder seguir viviendo bien y que se va a recuperar de a poco, progresivamente”.

La vidente también advirtió que Thiago enfrentará secuelas psicológicas derivadas del accidente: “También veo un chico que va a quedar con problemas psicológicos, por todo lo que ha pasado, por todo lo que tiene que enfrentar aún. También se va a recuperar de ello de a poco, va a pasar un tiempo con ayuda médica, con operaciones, pero va a poder salir adelante”.