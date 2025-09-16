Venus Psíquica predijo cómo estará la economía argentina en 2026 y dejó a todos en shock: “Van a hacer negocios con...”

En las últimas semanas, la vidente Venus Psíquica alcanzó gran notoriedad en redes sociales tras asegurar que Javier Milei dejará la Presidencia. Reconocida por la precisión de sus predicciones, la uruguaya se convirtió en una especie de referente para muchos argentinos que depositan en ella la esperanza de un pronto giro en la situación política y económica del país.

Acto de La Libertad Avanza en Moreno. Javier y Karina Milei en el escenario. (Clarín)

Esto fue lo que predijo Venus Psíquica sobre el futuro del país

En este contexto, una nueva y sorprendente revelación generó gran repercusión entre los usuarios de TikTok. La adivina habló sobre el porvenir de la Argentina y aseguró que la situación mejorará cuando el líder libertario ya no ocupe la presidencia. “Hoy, sábado 13 de septiembre del año 2025, en mi nueva videncia les quiero decir a toda Argentina que va a cambiar Argentina económicamente”, expresó.

Luego, la vidente profundizó en su predicción: “Va a crecer de a poco, paulatinamente, la economía y la sociedad argentina. Los últimos meses de este año va a ir cambiando y, sobre todo, a principio del año 2026, va a ir mostrándose cada vez mejor la economía en la Argentina”.

Vista desde el interior del Obelisco.

En esa misma línea, añadió: “También quiero decirles que, a partir del año 2026, Argentina va a hacer negocios con el mundo. Los suelos del interior de Argentina van a hacer negocios con todas las potencias en el mundo y Argentina también va a hacer comercio con el mundo, sobre todo con la energía, con internet”.

Más tarde reforzó su mensaje inicial con nuevas precisiones: “Argentina va a tener un crecimiento muy grande, ya que los suelos del interior de Argentina van a dar dinero. Bendiciones a toda la Argentina, va a salir adelante en todo. Los cambios son ahora a fines del año 2025 y a principios de 2026 se van a notar cada vez más los cambios en Argentina”.