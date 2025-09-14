Tras vaticinar su renuncia, Venus Psíquica reveló cómo abandonaría Javier Milei la Casa Rosada

La vidente uruguaya Rosa Pascal, reconocida como Venus Psíquica, realizó una nueva predicción este martes 9 de septiembre, reafirmando que el presidente argentino, Javier Milei, abandonará el Gobierno debido a presiones judiciales, reclamos populares, conflictos en la política exterior y tensiones con sus propios compañeros de gestión.

Javier Milei, entrando a Casa Rosada (Gentileza Clarín).

Esto fue lo que predijo la vidente sobre Javier Milei

“Javier Milei, el presidente argentino, se va del Gobierno, se va de Casa Rosada, por problemas con la Justicia, que tiene tanto él como su hermana, atrapado por el pueblo, por la política exterior y por presión de sus pares políticos”, expresó la vidente.

Y agregó: “Se van los dos hermanos Milei juntos y en avión, dejando la Casa Rosada y el Gobierno de Argentina, ya que son cuestionados por la Justicia por todo lo que han hecho. Son una pareja que está muy enferma mentalmente”.

Las predicciones de Venus Psíquica cobraron notoriedad hace unas semanas, cuando aseguró que Milei renunciará a su cargo “muy pronto”, incluso antes de octubre.

En una reciente entrevista para el programa Ensobrados de Splendid AM 990, Pascal, quien afirma recibir sus visiones de “cuatro dioses”, describió al mandatario como una persona “psiquiátrica” con un “alma enferma”. Sin embargo, aclaró que, según su videncia, el verdadero poder no estaría en él: “Él muestra la cara pero la que gobierna es Karina”.

Javier y Karina Milei, en la Sociedad Rural. (La Voz)

Al ser consultada sobre la hermana del presidente, la vidente se mostró tajante y afirmó que no pudo “ver” su alma: “Cuando las almas son oscuras no se dejan ver”.

Además, adelantó que Milei será reemplazado por “una persona masculina”, a quien describió como un hombre “adulto, canoso, alto, delgado”. Aunque no reveló su nombre, ofreció un detalle revelador: “Lo veo asumir y detrás veo caminando a Cristina Kirchner”.