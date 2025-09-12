¿No será Javier Milei? Venus Psíquica predijo quién ganará las Elecciones de octubre y dejó a todos sin palabras.

Una reconocida vidente, que había anticipado la crisis en el Gobierno de Javier Milei, también habló sobre lo que ocurrirá en las elecciones nacionales de medio término que se celebrarán en octubre. Venus Psíquica no dudó en señalar qué partido político se impondrá.

Acto de La Libertad Avanza en Moreno. Javier y Karina Milei en el escenario. (Clarín)

Quién ganará las elecciones de octubre, según Venus Psíquica

“Veo donde el presidente Milei pierde y todo su grupo político, donde ya no va a ser más presidente, donde renuncia. Y viene un nuevo grupo político a ganar y ese grupo político es de Cristina Kirchner”, explicó Venus Psíquica, y agregó sobre los resultados: “Veo una diferencia grande”.

La predicción de Venus Psíquica plantea un escenario de cambio significativo en la política argentina, anticipando la caída de Javier Milei y el ascenso de un nuevo liderazgo vinculado a Cristina Kirchner, generando expectativas y debate sobre el futuro rumbo del país.

La vidente reveló quién podría reemplazar el cargo de Javier Milei

Mientras continúa la polémica por los audios y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vidente Rosa Pascal volvió a referirse al futuro de Karina y Javier Milei. “Va a Juicio”, afirmó. En su cuenta de Instagram, Pascal señaló que los hermanos Milei presentan problemas psiquiátricos, se encuentran muy nerviosos y que, finalmente, Javier renunciará al Gobierno.

Javier y Karina Milei, en la Sociedad Rural. (La Voz)

El pasado 30 de agosto, la vidente ya había anticipado este escenario en diálogo con Kamikaze Stream, adelantando la pronta renuncia del mandatario y la llegada de un sucesor inesperado: “Cuando me pidieron la videncia de Milei, vi a una persona alta, caminando de costado, canosa y masculino, y detrás venía Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual yo digo en mi videncia que es cercano a la expresidenta”. Además, agregó: “No conozco el nombre ni la persona exacta, pero es canosa, anciano, no mucho, es esa la persona que toma el poder”.