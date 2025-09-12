Qué pasa con el “feriado” del 21 de septiembre por el Día del Estudiante: ¿se traslada?

En septiembre no hay feriados nacionales en la Argentina, según el calendario oficial. Sin embargo, este mes suele generar dudas porque los estudiantes secundarios y universitarios acostumbran a tener un día libre por el Día del Estudiante, que coincide con el 21 de septiembre.

Este 2025, la fecha cae domingo, por lo que no habrá asueto para alumnos ni docentes. Tampoco se traslada a otro día, por lo cual este año no habrá jornada de descanso especial en las instituciones educativas.

El Día del Estudiante se celebra cada 21 de septiembre en conmemoración a Domingo Faustino Sarmiento, ya que en 1888 fueron repatriados sus restos desde Asunción, Paraguay. La efeméride coincide además con el inicio de la Primavera, una fecha en la que los jóvenes suelen reunirse en parques y plazas de todo el país.

Festejos por el Día del Estudiante en La Florida, San Luis

¿Cuándo será el próximo feriado nacional?

El próximo descanso llegará recién en octubre. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se conmemora el 12 de octubre, pero como este año cae domingo, el Gobierno decidió adelantarlo al viernes 10 de octubre de 2025, lo que generará un fin de semana largo.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 139/2025 y forma parte del criterio aplicado por la ley 27.399, que permite trasladar los feriados cuando coinciden con días del fin de semana.

De esta manera, el próximo fin de semana largo será del 10 al 12 de octubre, ideal para escapadas o descansar unos días extra.

