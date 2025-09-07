El elemento que hay que tener en el hogar para atraer salud en septiembre, según el Feng Shui

Con la llegada de septiembre, la primavera empieza a asomarse y con ella renace la idea de renovación y vitalidad. El Feng Shui, la milenaria disciplina china que busca armonizar los espacios, sostiene que cada estación tiene un elemento regente que influye en nuestro bienestar. En este mes de florecimiento, la madera es la gran protagonista.

El Feng Shui reconoce cinco elementos que representan a la naturaleza: agua, fuego, tierra, metal y madera. Cada uno tiene una energía particular que se puede potenciar con objetos, colores y actividades cotidianas. En primavera, la madera se asocia a la salud física y emocional, y se convierte en el recurso más importante para atraer equilibrio.

Madera: el elemento clave de septiembre según el Feng Shui

De acuerdo a los expertos en Feng Shui, sumar madera al hogar no requiere grandes cambios. Podés hacerlo con muebles, cuadros, centros de mesa o incluso con tonos verdes y amaderados en la decoración. La clave está en que ese material esté presente y en sintonía con la energía vital de la estación.

Cuando la energía de la madera se equilibra, la persona experimenta bienestar físico y emocional, se siente más conectada con la vida y logra mantener a raya las tensiones. Pero si ese balance se rompe, pueden aparecer sensaciones de ira, impaciencia o frustración.

Los especialistas sugieren rodearse de plantas y flores, porque además de aportar aire fresco, refuerzan el contacto con la naturaleza y generan un ambiente más armónico. La recomendación más fuerte es plantar un árbol, como símbolo de crecimiento y renovación, y acompañar su desarrollo como parte de un ritual de conexión.

Actividades que potencian la energía según Feng Shui

La primavera invita a abrir las ventanas y dejar entrar el aire, pero también a abrirse en lo personal. Desde el Feng Shui se recomienda realizar jardinería o actividades que impliquen contacto directo con la tierra y el verde. De esa manera, la energía de la madera fluye con mayor naturalidad y ayuda a liberar tensiones negativas.

Así, septiembre se convierte en un mes ideal para reconectarse con lo esencial. Con pequeños gestos como sumar plantas, renovar los espacios con tonos naturales o dedicar tiempo al cuidado de un jardín, podés atraer salud y bienestar. La madera, en este ciclo de florecimiento, no es solo un elemento decorativo: es la llave energética para vivir en armonía.