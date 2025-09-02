Dónde ubicar el gato de la fortuna en el hogar para atraer abundancia, según el Feng Shui

Septiembre se asocia con nuevos comienzos y ciclos renovados, y para quienes creen en la energía del hogar, este mes es ideal para activar amuletos de prosperidad. El gato de la fortuna, o Maneki Neko, se convirtió en un clásico en negocios y casas argentinas, aunque en la cultura oriental es mucho más que una figura decorativa.

El famoso felino, con su patita levantada en señal de saludo, representa dinero, éxito y protección. Sin embargo, los especialistas en Feng Shui advierten que no alcanza con tenerlo: el secreto está en dónde ubicarlo para que cumpla su función.

Gato de la fortuna.

El lugar ideal del hogar para atraer prosperidad

Según el Feng Shui, la entrada principal de la casa o del comercio es el sitio más poderoso para colocar el gato de la fortuna. Allí actúa como un guardián que no solo atrae oportunidades, sino que también filtra las malas energías que puedan entrar.

Este amuleto tiene un gran significado para la filosofía china.

Otra opción es el sector sureste del hogar, el espacio del mapa Bagua relacionado con la abundancia. Si el objetivo es potenciar un negocio, lo recomendable es que el Maneki Neko quede mirando hacia la puerta, como si invitara a los clientes a entrar.

Cómo potenciar la energía del Maneki Neko

Para que el amuleto cumpla su rol, es fundamental cuidarlo. Mantenerlo limpio y libre de polvo es clave, ya que la suciedad bloquea su energía. También se sugiere que no quede escondido entre objetos o en rincones oscuros: necesita estar visible y en un espacio donde circule aire.

Dónde poner el gato de la fortuna en el hogar.

En los modelos con pata móvil, asegurate de que funcione, ya que el movimiento representa la acción constante de atraer fortuna. Los maestros en Feng Shui coinciden en que la intención que se le ponga es igual de importante que la ubicación.