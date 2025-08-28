Dejá de hacerlo: por qué no hay que dejar toallas húmedas en el baño, según el Feng Shui

Seguro que más de una vez terminaste de bañarte y dejaste la toalla húmeda colgada en el baño. Una acción cotidiana que, de acuerdo con el Feng Shui, puede traer consecuencias negativas tanto en el plano energético como en el económico.

Esta práctica milenaria de origen chino sostiene que la forma en que organizamos los espacios influye directamente en nuestro bienestar. Y el baño, por ser el lugar donde el agua circula de manera constante, es una de las zonas más sensibles de la casa.

La razón por la que no debes dejar las toallas húmedas en el baño.

El impacto de las toallas húmedas en la energía del hogar

Carlos Romero, especialista en Feng Shui, explicó que las toallas mojadas representan un foco de energía estancada. “Dejar las toallas húmedas en el baño hace que perdamos dinero”, aseguró. Según esta disciplina, el agua es el vehículo de la prosperidad y, cuando no fluye correctamente, puede arrastrar con ella oportunidades económicas y bienestar.

El Feng Shui explica por qué no hacerlo.

El baño simboliza el espacio de purificación y de liberación de lo que ya no necesitamos. Si se lo mantiene desordenado, con olores desagradables o con objetos como las toallas húmedas, se genera un “corte energético” que termina afectando la armonía del hogar.

Consejos para mantener un baño equilibrado

Para revertir este efecto, Romero compartió algunas recomendaciones prácticas:

Retirá las toallas húmedas después de usarlas y colgalas en el patio, el balcón o en un sector con buena ventilación .

Mantené siempre la tapa del inodoro cerrada para evitar la fuga de energía.

Repará pérdidas de agua y filtraciones , porque el agua que se escapa simboliza dinero que también se va.

Guardá los productos de higiene en lugares ordenados y evitá el exceso de frascos a la vista.

El baño es un lugar al que hay que prestarle atención según el Feng Shui.

“Cuidá las zonas del baño, porque las energías de la prosperidad suelen irse por los desagües si no tenés los cuidados necesarios”, advirtió el experto.