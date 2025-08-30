Los 3 signos del Horóscopo Chino que atraerán abundancia en septiembre 2025, según Ludovica Squirru

Septiembre se acerca, y Ludovica Squirru adelantó que tres signos del Horóscopo Chino disfrutarán de buena suerte al comienzo del mes, gracias a la renovación de sus energías y la aparición de oportunidades positivas.

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

La reconocida astróloga señaló cuáles serán los signos que experimentarán un buen momento en el amor, el trabajo y en nuevas oportunidades.

Los signos del Horóscopo Chino que tendrán suerte, según Ludovica Squirru

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): “Septiembre será un mes en donde los nacidos bajo este signo recibirán un contundente reconocimiento social y profesional. Será un momento ideal para cerrar acuerdos importantes, lo que impactará de buena forma en lo emocional”.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025): “La llegada de septiembre aportará mucha claridad y fuerza interior para tomar decisiones trascendentales. Cada una de ellas será importante de cara a lo que venga por delante, y definirá mucho lo que ocurrirá”.

Los signos del horóscopo chino que tendrán suerte con la Luna menguante.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020): “El arribo de septiembre permitirá que se activen nuevos caminos para este signo del Horóscopo Chino. Se advierte que será necesario para los nacidos en Rata, mantenerse flexible para aprovechar todas las oportunidades”.

Ludovica Squirru aconsejó a estos tres signos del Horóscopo Chino dejar atrás todo lo negativo de agosto, renovar sus energías y prepararse para uno de los meses más importantes del año.