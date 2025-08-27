Horóscopo / Horóscopo chino

Los signos del Horóscopo Chino que cambiarán su destino en septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La astróloga explicó que algunos signos recibirán energía positiva para transformar su camino profesional y tomar decisiones trascendentes.

Aylén Barrera Arciniega
27 de agosto de 2025,

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Ludovica Squirru señaló que ciertos signos del horóscopo chino contarán con la mejor energía en septiembre de 2025, recibiendo respaldo astral para concretar acuerdos, avanzar en su carrera profesional y potenciar al máximo su creatividad.

Además, la experta indicó que tendrán la oportunidad de tomar decisiones clave que podrían marcar un antes y un después en distintos aspectos de su vida. Será un momento propicio para innovar, asumir riesgos calculados y abrirse a nuevas experiencias.

Los signos del Horóscopo Chino que tendrán un cambio en septiembre, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, septiembre 2025 será un mes especialmente positivo para varios signos del Horóscopo chino.

  • El Dragón recibirá reconocimiento social y profesional, siendo el momento ideal para cerrar acuerdos importantes.
  • La Serpiente contará con claridad y fuerza interior para tomar decisiones trascendentales.
  • Para la Rata, se activarán nuevos caminos, aunque será necesario mantenerse flexible para aprovechar todas las oportunidades.
  • Por su parte, el Mono verá su creatividad en auge y dispondrá de la energía necesaria para iniciar proyectos y destacarse tanto en lo social como en lo profesional.

