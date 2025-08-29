Ni el buda ni el árbol de la vida: los 4 elementos que debés tener en casa para atraer dinero en septiembre 2025, según el Feng Shui.

Con la llegada de septiembre, el Feng Shui lo interpreta como un período de transformación y movimiento de energías. Esta filosofía ancestral sostiene que hay ciertos objetos que resultan indispensables dentro del hogar, ya que no solo favorecen la abundancia, sino que también funcionan como verdaderos imanes para atraer el dinero.

El lugar donde colocas las monedas puede atraer abundancia.

Para sostener o incrementar la prosperidad económica, el Feng Shui enseña que ciertos objetos no deben elegirse al azar. Cada elemento debe estar conectado con la circulación de la energía y con la capacidad de atraer nuevas oportunidades. Además, ubicarlos en sectores estratégicos del hogar potencia aún más su función: no solo embellecen como parte de la decoración, sino que también cumplen un papel energético fundamental.

Estos son los elementos que atraerán el dinero en septiembre, según el Feng Shui

Según la consultora en Feng Shui Karen Rauch Carter, “los objetos que elegimos para nuestro hogar actúan como recordatorios visuales de nuestras intenciones y ayudan a que la energía se alinee con lo que queremos manifestar”. En este sentido, la especialista remarca cuáles son los cuatro elementos clave que no deberían faltar en septiembre para atraer prosperidad y mantener el flujo del dinero en movimiento.

Plantas de jade : Conocidas por sus hojas redondeadas, estas plantas simbolizan crecimiento y riqueza. Se las asocia con la forma de las monedas, motivo por el cual representan abundancia. Colocarlas en la entrada del hogar o en el área de trabajo potencia la energía y refuerza la llegada de nuevas oportunidades.

Fuentes de agua pequeñas: El agua en movimiento es sinónimo de prosperidad en circulación. Ubicar una pequeña fuente en el living o en el sector sureste de la casa ayuda a mantener el flujo del dinero activo. Eso sí: debe estar limpia y en constante movimiento, de lo contrario, la energía puede bloquearse.

Dónde hay que poner plantas para atraer dinero, según el Feng Shui

Cuenco con monedas chinas y hilo rojo: Este clásico del Feng Shui funciona como un poderoso símbolo de riqueza. Lo ideal es colocarlo sobre un escritorio o cerca del lugar donde se guardan los ahorros, ya que refuerza la atracción de oportunidades financieras.

Iluminación cálida y constante: La luz cumple un papel esencial en la energía del hogar. Incorporar lámparas que mantengan los espacios iluminados con calidez ayuda a sostener la abundancia, la apertura y el crecimiento económico.

El Feng Shui advierte que estos elementos no deben disponerse al azar, ya que su correcta ubicación es la clave para que el dinero y la prosperidad puedan expandirse durante todo el mes.