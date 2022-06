Se trata del Sargento Germán Alfaro de la Comisaría del paraje “El Brillante” en la localidad de San José, departamento Colón, Entre Ríos. El hecho ocurrió durante el fin de semana, por lo que el hombre pudo salvar la vida de una menor.

El policía le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar -RCP- y logró estabilizar a la menor de 12 años de edad que se había desvanecido al inhalar monóxido de carbono de una salamandra que se había prendido en la vivienda de sus progenitores.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 23 horas del sábado, cuando Ángela, de 12 años, y su hermano, de 10 años, estaban acostados por dormir, y de repente la adolescente comenzó a tener dificultades para respirar, en pocos minutos se desmayó hasta quedar sin signos vitales. La familia de la menor acudió a la comisaría más cercana y recibieron la ayuda del sargento Alfaro.

Evitar intoxicaciones por monóxido de carbono Foto: Prensa ER

“Cuando estaba en la comisaría comencé a escuchar de lejos el sonido de una bocina de auto, gritos desesperados y una fuerte frenada fuera la comisaría; al salir vi que dos personas estaban muy nerviosas e inmediatamente vi a la niña que estaba desvanecida”, contó el policía a ElOnce .

“Fueron momentos de mucha tensión, la adolescente estaba desvanecida y al tocarla note que no tenía signos vitales y no respiraba”, agregó Alfaro y continuó, “Comencé rápidamente a realizarle maniobras de RCP mientras íbamos camino al hospital, fueron pocos minutos, pero hasta que la chica no tuvo pulso no me tranquilice”.

“En esos pocos minutos se te pasan muchas cosas por la cabeza, tengo hijos pequeños y si la nena se moría en mis brazos no me lo iba a perdonar nunca”, mencionó Alfaro al resaltar que cuando la adolescente tuvo pulso le “volvió el alma al cuerpo”.

Respecto al estado de salud de la adolescente, fue trasladada rápidamente hacia el hospital local, quien recibió atención médica, se le realizon los estudios pertinentes. Había sufrido intoxicación al inhalar monóxido de carbono. Finalmente, recibió el alta.