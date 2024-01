Un apostador de Gualeguaychú ganó el millonario pozo del Quini 6

Un apostador entrerriano se hizo acreedor de una fortuna de Quini 6 que ronda en los $404.357.310. El apostador acertó todos los números del sorteo Tradicional realizado en la noche de este miércoles de enero en el que los favorecidos fueron: el 05, 09, 12, 15, 17 y 22.

Nuevo millonario en Entre Ríos

El nuevo millonario hizo su apuesta en la agencia de lotería de calle Magnasco al 700 de la ciudad de Gualeguaychú, confirmó el agenciero Matías Benavento en las redes sociales: ”Primero pensé que era joda, porque no te lo esperás”, indicó.

Estos fueron los números ganadores y los pozos a repartir.