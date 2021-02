Los ciclistas de Gualeguaychú hicieron una noble tarea con la naturaleza, juntos, organizados limpiaron la zona del Balneario “Las Moras” sobre el Arroyo Gualeyán, un lugar que a simple vista parecía abandonado, no lo es, ya suele ser visitado por numerosas personas a diario, llegando por agua y tierra. Los denominados “ Ciclomateros ”, juntaron miles de botellas, plásticos, papeles, y desechos que encontraron, devolviéndole al lugar una vista soñada en medio de la naturaleza.

En las últimas horas miles de personas celebraron la acción dejando mensajes de agradecimiento en las redes sociales de los ciclistas, quienes ellos mismos contaron en detalle el intenso trabajo de compromiso con la naturaleza realizado.

“Hoy no hubo salida en bici, hoy nos pusimos la ropa de fajina y fuimos a limpiar un hermoso lugar como lo es las moras o como nosotros le decimos, la playita del sendero. La cual disfrutamos cada vez que vamos y que veíamos con tristeza y desazón la indiferencia y la desidia de la gente que allí concurre y no digo toda pero si en un gran número pareciera que les importa poco por no decir nada el cuidado del lugar donde va a disfrutar de la naturaleza, lugar al cual solo se accede en moto bici o a pie. Por lo cual debimos extraer la basura por agua con la enorme satisfacción de haber logrado nuestro cometido quedamos muy contentos, pero mas que por la limpieza por el potencial que tiene éste grupo, esta gente”. “Como he dicho más de una vez, ciclomateros es mucho más que un grupo de ciclismo”.

Vale aclarar que todo lo recolectado fue trasladado hasta el #EcoParque de Gualeguaychú.