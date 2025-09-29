Invitan a las personas mayores a participar de talleres gratuitos de estimulación física y cognitiva

El equipo gerontológico del Gobierno de Gualeguaychú, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, impulsa una propuesta integral destinada a que las personas mayores de 60 años se mantengan activas, estimulando tanto el cuerpo como la mente y fortaleciendo los vínculos sociales.

La iniciativa incluye dos talleres gratuitos y abiertos a la comunidad, sin necesidad de inscripción previa. Cada martes, de 15 a 17 horas, se desarrolla el Taller de Estimulación Social-Física, que combina ejercicios adaptados, juegos y dinámicas grupales para promover la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la coordinación.

Adultos mayores - actividad física

Además de favorecer la salud física, este espacio propicia momentos de socialización y disfrute.

En cuanto a los días miércoles, el Taller de Estimulación Cognitiva se realiza de 9 a 11 horas con actividades orientadas a ejercitar la memoria, la atención, el lenguaje y otras funciones mentales. A través de propuestas lúdicas y creativas, se busca potenciar la agilidad mental y reforzar la autoestima de los participantes.

Los encuentros se llevan a cabo en calle Hermana Rodríguez, entre Cabral y Zubiaur, en un espacio adaptado para garantizar comodidad y seguridad. Al estar abiertos durante todo el año, las personas interesadas pueden sumarse en cualquier momento, sin requisitos previos.

Desde el equipo gerontológico destacan que estos talleres son fundamentales para favorecer el desarrollo integral de las personas mayores, contribuyendo a una vida activa, autónoma e integrada a la comunidad.