En la ciudad, los autos y motos con caños de escapes rotos, adulterados, y/o sin el silenciador correspondiente o libre de gases, conocidos comúnmente como “escapes libres”, se pueden escuchar a diario.

Los mismos provocan ruidos molestos en diferentes horarios y zonas de Gualeguaychú, produciendo contaminación sonora, afectando al ambiente con la liberación de gases, provocando serios trastornos en las personas mayores de edad y en personas autistas, como así también en animales. En definitiva, afectando el código de convivencia urbano.

A partir de la necesidad de regular esta realidad, y otras que tienen que ver con el ejercicio de mayor control sobre los vehículos que circulan en las calles de la ciudad, expresada desde la Dirección de Tránsito, el Concejo Deliberante avanzó en un proyecto de ordenanza que, el martes pasado, tuvo despacho de la Comisión de Salud y Control de la Preservación del Medioambiente.

Concejo Deliberante Gualeguaychú.

Entre los puntos centrales de la ordenanza, se destaca la prohibición, en toda la jurisdicción de la ciudad, de la circulación en la vía pública de “automóviles, motos y cualquier otro vehículo a motor que tengan incorporados caños de escapes libres o modificados a los originales , como también caños de escapes preparados para competencias deportivas, sean éstas profesionales o amateurs, que provoquen la contaminación y excedan los límites reglamentarios”. Así como “cualquier tipo de caño de escape distinto al correspondiente al modelo y año de fabricación del vehículo o cualquier instrumento mecánico o de otro tipo, generadores de ruidos molestos”.

Asimismo, el proyecto determina que son pasibles de retención los vehículos y motovehículos que estando estacionados en la vía pública carezcan de su placa de dominio identificatoria o, estando colocada, se impida o dificulte su visualización mediante pliegues, aditamentos, mal estado de conservación, etc. “Como así también espejos, escapes no reglamentarios y/o toda modificación que sufra el vehículo que no se encuentre debidamente homologada”.

Una vez retenido el vehículo, en el caso de requerir sustitución de partes no reglamentarias, escapes y/o instrumentos generadores de ruidos molestos, “el titular deberá proveer las piezas reglamentarias, debidamente homologadas y disponer su recambio y/o inclusión todo a su exclusivo cargo; condición indispensable para retirar el vehículo”, según determina el Artículo 6 del proyecto.

Los caños de escapes y/o instrumentos mecánicos secuestrados, generadores de ruidos molestos, serán puestos a disposición el Departamento Ejecutivo Municipal, a los efectos de proceder a la destrucción total de los mismos, por quien disponga la autoridad competente cuando ésta lo estime conveniente.

Asimismo, la Municipalidad deberá ejecutar campañas de concientización vial, dirigidas especialmente a motociclistas. Las mismas se llevarán a cabo a través de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. A partir de ahora, todos en regla y respetando al resto de la comunidad.