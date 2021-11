Se trata de las disposiciones que se tomaron días pasados en la provincia de Córdoba, por lo que los jinetes que participen del tradicional festival de doma en Jesús María deberán, desde la edición 2021, utilizar casco y pechera como una manera de ampliar las medidas de seguridad. Desde el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, tomaron distancia de la medida y aclararon que, si bien habrá a disposición, no será de uso obligatorio.

Festival de Jineteadas y Folclore de Diamante. Foto: Web.

“Lo que hizo Jesús María es cosa de ellos. Diamante no tiene nada que ver con ese festival y el uso de casco será opcional, el jinete que quiere se lo pone, pero sino, no hay problema. Cada chaleco o pechera lleva una propaganda”, remarcó Jorge Sap, coordinador de la jineteada en el Festival de Diamante.

El 50º del Festival de Jineteada y Folklore de Diamante se realizará desde el 6 al 12 de enero de 2022.

Asimismo, Sap sostuvo que “en todo deporte hay riesgo. El que sube a un caballo sabe que tiene riesgo y un casco no lo puede salvar, un chaleco menos. Si se me cae un caballo de 500 kilos encima, no hay chaleco que valga”, dijo y añadió: “si seguimos así en cinco años en vez de entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino vamos a estar cantando la marcha norteamericana, realmente con estas cosas nos estamos alejando de lo nuestro”, indicó.

“Cumplimos 50 años y venimos de los efectos de una pandemia que nos impidió la realización de la fiesta (en 2020), entonces las expectativas son altísimas”, dijo el dirigente, y fue categórico en su rechazo al uso de las medidas de seguridad que implementaron en Jesús María: “es invadir nuestra cultura ponerle a un jinete un casco y un chaleco con una publicidad de moto en la espalda”, dijo a Diario Uno .

Sobre la discusión acerca de si la jineteada es un deporte o maltrato animal, indicó: “El caballo de jineteada es privilegiado. Se cuida mucho, tiene mucho valor, no es algo común. Les mostraría videos de cómo viven y lo que comen. El trato que tiene un caballo de jineteada es el mejor del mundo”, concluyó el coordinador entrerriano.

El tradicional espectáculo criollo de la ciudad de Diamante, Entre Ríos contará con transmisión de la Televisión Pública Argentina.