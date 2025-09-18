Fatal accidente en Entre Ríos: hay un muerto y cinco heridos de gravedad

El trágico siniestro ocurrió en la mañana de este jueves 18 de septiembre, en el kilómetro 25.5, cerca de la localidad de Cuchilla Redonda, del departamento Gualeguaychú. Como saldo del siniestro vial una persona perdió la vida y otras cinco sufrieron heridas graves.

En el choque frontal sobre ruta provincial 16, cerca de Larroque, participaron un Volkswagen Fox y un Ford Ka que colisionaron, provocando la muerte inmediata de un conductor e hiriendo a otras cinco personas que permanecen internadas.

Fatal accidente en Entre Ríos

Un accidente fatal a unos 10 kilómetros de Larroque, departamento Gualeguaychú, cuando un Volkswagen Fox blanco y un Ford Ka rojo colisionaron de manera frontal, y como consecuencia del impacto, el conductor del Ford Ka perdió la vida en el acto. Tras el siniestro, uno de los vehículos se incendió y el otro quedó completamente destruido.

Fuentes policiales confirmaron que cuatro de los heridos presentan lesiones de gravedad, incluyendo fracturas de diversa consideración.

Los heridos son trabajadores del frigorífico Domvil de Larroque, quienes viajaban diariamente desde Gualeguay. Entre ellos hay tres hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos de urgencia en la guardia del Hospital San Isidro Labrador.

Algunos de los pacientes con fracturas de diversa consideración, fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú, mediante ambulancias de Larroque y Gualeguay. Por su parte, la justicia investiga las causas del choque, aunque trascendió que el Ford habría invadido el carril contrario. Aunque al momento del accidente, llovía en la zona, lo que habría influido en el siniestro.