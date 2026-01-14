Entre Ríos pisa fuerte en Medio Oriente con la exportación de carne ovina a Kuwait

En la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, comenzó la faena de ovejas destinadas a Kuwait, consolidando los primeros pasos de un proyecto que integra a actores privados y públicos y coloca a la provincia en el mapa de la exportación de carne ovina hacia Medio Oriente.

Tras la reciente venta de cortes a Omán a fines de 2025, la provincia ratifica los frutos de una política de impulso a la exportación, ahora con un frigorífico habilitado para tránsito federal y con la certificación Halal, obligatoria para el consumo de carne en mercados musulmanes.

Carne ovina hacia Medio Oriente

Se trata de unas 400 cabezas de animales que se faenarán en las instalaciones del Frigorífico Argentina Alimentos, abriendo camino para un encadenamiento de operaciones con cortes ovinos hacia Medio Oriente, y consolidando a Gualeguay como un centro estratégico para la producción y exportación de carne ovina en Entre Ríos.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó: “Es un orgullo para la provincia el avance logrado en Gualeguay; estos procesos comienzan con emprendedores que toman la decisión de avanzar y es nuestra tarea allanar el camino”. Respecto a la certificación Halal, dijo que abre puertas, establece pisos de calidad, garantiza trazabilidad y cumple con los requisitos exigidos en países de Medio Oriente.

Por su parte, el presidente de la empresa, Maximiliano Bellesi, explicó cómo fue la transformación de la planta, reactivando el exfrigorífico local. “Todo comenzó a diseñarse hace un año, a partir de un productor que vende carne al mundo. Conseguimos la certificación Halal en ocho meses y ya concretamos el primer contenedor en diciembre; ahora estamos haciendo el segundo”.