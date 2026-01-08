Entre Ríos retoma el mercado ovino en Medio Oriente tras casi 20 años

Productores entrerrianos lograron un avance clave en la comercialización de carne ovina, reactivando mercados internacionales que habían estado inactivos durante casi dos décadas. Esta operación marca un hito para la cadena productiva de la provincia y consolida la articulación entre el sector privado y el Estado.

Este martes partió rumbo al Sultanato de Omán un contenedor con poco más de 17.000 kilos de carne ovina producida en Entre Ríos. Se trata de la primera exportación de ese tipo a Medio Oriente en casi 20 años, un hito que refleja la importancia del negocio para la cadena de valor provincial.

Exportación de carne ovina

En paralelo, se encuentra programada una nueva exportación con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero, lo que reafirma la reapertura y consolidación de mercados internacionales para la carne ovina argentina.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó la importancia del trabajo conjunto entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales y señaló que “el gobernador Rogelio Frigerio valoró que Medio Oriente emerge como un mercado muy atractivo para los cortes ovinos, y eso nos impulsó a poner en marcha la Mesa Ovina”.

Con este envío al Sultanato de Omán, se recupera un mercado que estaba inactivo desde 2006. La operación incluyó la faena de 1.180 ovinos provenientes de productores entrerrianos de las ciudades de Concordia, Federación y Gualeguay.

Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos y una industria frigorífica capaz de acompañar el crecimiento del sector y responder a la demanda internacional. La coordinación entre los actores de la cadena, a través de la Mesa Ovina, permitió garantizar calidad, trazabilidad y eficiencia en el proceso de exportación.