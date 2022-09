Empleados municipales de Gualeguaychú se manifestaron en el municipio

Se trata de la reunión pautada para este viernes 23, a las 10 de la mañana que quedó suspendida por el Ejecutivo Municipal de Gualeguaychú. La suspensión causó malestar en los trabajadores que esperan un acuerdo paritario y se manifestaron al puro tambor en el hall de la municipalidad.

Paritaria Municipal: el ejecutivo municipal de Gualeguaychú busca acordar con el Sindicato de Trabajadores

Reclamo de empleados municipales de Gualeguaychú Foto: Mario Toledo

En este sentido, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMG) Oscar Soto, dijo en declaraciones a Radio Máxima que, “Estamos muy indignados con el Ejecutivo, hacemos responsables al intendente y a su equipo por la soberbia que tienen. Estamos con activos y jubilados que no les quieren reconocer el 14%. Y cuando fuimos a entrar, nos dijeron que no nos podían atender por cuestiones de agenda”.

Asimismo, el gremialista dijo que, “Vinimos muy esperanzados, y nos dicen que no nos podían recibir por cuestión de agenda. Ahora nos dicen que en los pasillos decían que no estaba la reunión. Los trabajadores estaban irritados y esto no va a ayudar a las futuras negociaciones”.

Sotto, relató que “Nos sentimos muy apenados de que nuestro patrón no nos quiera recibir. Se embandera de la justicia social, y no quiere darle de comer a la familia de sus trabajadores. Me da vergüenza ajena”.

Momentos de tensión en el municipio de Gualeguaychú con el reclamo de los trabajadores, hasta agentes de seguridad debieron hacerse presentes en el lugar.

En referencia a la Conciliación Obligatoria, Soto expresó que “Esta conciliación va a continúa en la Secretaria de Trabajo. Estamos esperando que nos comuniquen cuando es la próxima reunión, y vamos seguir luchando en esto. Pero esto molesta a los trabajadores y cada vez nos queda menos margen para negociar como corresponde, pero son ellos los agitadores porque no quieren dialogar con sus trabajadores”.

“Nosotros no queremos llegar a esto, al contrario queremos arreglar cuanto antes, y que la gente tenga un pesito más, cada vez comen menos para que le alcance a la familia municipal”, concluyó.