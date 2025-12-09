El Árbol de Navidad volvió a encender el Paseo del Puerto y marcó el inicio de la temporada festiva

La postal más esperada del inicio de las fiestas volvió a encenderse en las últimas horas y dejó una atmósfera que invita a detenerse, mirar y sumergirse en el espíritu navideño. El Árbol de Navidad y el pesebre del Paseo del Puerto quedaron oficialmente habilitados para el disfrute de vecinos y visitantes.

Desde este lunes, la costanera de Gualeguaychú recuperó uno de sus atractivos más convocantes, que renueva la identidad navideña y transforma el paseo en un corredor luminoso.

El Árbol de Navidad y el pesebre quedaron oficialmente habilitados

El espacio invita a detener la marcha, registrar una foto y compartir el espíritu festivo junto al río, donde la tradición se mezcla con el movimiento turístico y el pulso cotidiano de la comunidad.

A las 20 horas del 8 de diciembre, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción de María, se realizó el encendido formal del Árbol de Navidad y el pesebre. La escena, acompañada por la presencia constante de familias, turistas y residentes, volvió a convertir el Muelle del Pescador en un punto de referencia para el inicio de la temporada.

El Árbol de Navidad y el pesebre quedaron oficialmente habilitados

La estructura principal alcanza los 11,5 metros de altura y está integrada por 48 riendas con 15 luces cada una. La combinación de luces LED cálidas y verdes se complementa con una estrella de 2,5 metros que corona la instalación y aporta un brillo distintivo al paisaje nocturno del puerto.

El Árbol de Navidad y el pesebre quedaron oficialmente habilitados

Todos los días a las 20 horas, al caer la noche, una luz sobre el río vuelve a recordarnos que la espera compartida siempre ilumina un poco más. La invitación del Gobierno de Gualeguaychú es abierta: acercarse, recorrer el paseo y vivir este momento que, cada año, reúne a la ciudad en un clima de encuentro, esperanza y celebración.