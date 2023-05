Zaira Nara reveló la verdad detrás de la famosa torta de manzana de Wanda: “Me la robó”

Desde que Wanda Nara debutó como conductora de MasterChef, cuenta cuáles son sus habilidades en la cocina y manifestó en varios episodios que le gusta cocinar para sus hijos, aunque no es tan buena con los emplatados. Pero también aseguró cuál es su plato estrella con el que conquistó a Mauro Icardi: la torta invertida de manzanas.

A lo largo de los capítulos del reality de Telefe, la presentadora recordó que la receta original fue heredada de su abuela y que le gusta hacerla en casa siempre que tiene una oportunidad. Incluso, uno de los desafíos de los participantes fue replicar la preparación de la familia Nara y Wanda les compartió sus tips.

Zaira Nara en Masterchef

Pero este lunes, su hermana Zaira trajo discordia y reveló la verdad sobre este postre. Como invitada especial a la competencia, la modelo contó que la torta invertida de manzana era su especialidad e inculpó a su hermana de habérsela robado.

“Wanda es famosa por la torta de manzana, ¿y vos?”, quiso saber Damián Betular y Zaira confesó: “También, por lo mismo”. Germán Martitegui disparó picante: “¿Qué te robó la receta?” y la modelo aseguró: “Si, la verdad que sí”.

La verdadera historia detrás de la torta de manzanas de Wanda Nara

La modelo contó que la torta de manzanas es su favorita: “Yo iba a todos los restaurantes de argentina probando crumble de manzana, torta invertida de manzana... Mi abuela era la que hacía en la asadera grande...”. Y ante la burla de los jurados, Wanda reaccionó: “¡Pero pará! Somos de la misma familia, tenemos la misma abuela”.

Damián Betular bailando en MasterChef Foto: Instagram/Zaira.nara

“Yo no sé en qué momento se adjudicó la torta de manzanas. Ella la hacía para agasajarme a mí, pero la torta de manzana era mía. Yo no podía no decir que la torta de manzana era mía”, disparó la mamá de Malaika y Viggo. Y hasta reveló que gracias a la receta de la torta invertida de manzanas también “conquistó corazones”.