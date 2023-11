Veganismo: las consultas más populares de los argentinos en Google

El veganismo es un estilo de vida que continúa expandiéndose y que comprende el rechazo de todos los alimentos de origen animal, además de luchar contra la explotación y el maltrato de los animales. En este marco y como respuesta a la popularidad del movimiento, en los últimos años, las búsquedas en Google sobre este tema aumentaron en gran cantidad.

Gracias a la herramienta Google Trends, podemos comprobar que desde que se comenzaron a registrar las consultas en el buscador, en 2004, hasta el día de la fecha, los argentinos ‘googlearon’ cada vez más sobre el tema. Entre las búsquedas principales encontramos dos dudas que se repiten con mucha frecuencia: qué es ser vegano y su diferencia con ser vegetariano.

En este sentido, podemos diferenciar que el vegetarianismo puede enmarcarse dentro de una dieta, mientras que el veganismo es una decisión establecida en fundamentos éticos, por lo cual el compromiso de quienes lo llevan a cabo estriba no solo en no alimentarse de animales, sino en no explotarlos de ningún modo y bajo ningún tipo de consumo. Es decir, los veganos excluyen de su vida el uso de derivados de animales o de productos que hayan implicado para su fabricación o producción, la explotación y/o el sufrimiento de algún animal.

Las consultas más repetidas por los argentinos respecto al veganismo. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

Además, entre las consultas más populares también se encuentran ideas y recetas:

Comida vegana

Recetas veganas

Queso vegano

Torta vegana

Chocolate vegano

Hamburguesas veganas

Helado vegano

Galletitas veganas

Restaurante vegano

VEGANISMO: LAS CONSULTAS QUE SE VOLVIERON TENDENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO

Google Trends también permite conocer cuáles son las consultas que registraron un aumento en un periodo determinado. En este caso, en el último año las búsquedas que tuvieron un aumento puntual fueron:

Equitación vegana

En julio pasado, las redes sociales se revolucionaron por un deporte que comenzó a realizarse en Finlandia y esta tendencia también quedó registrada en Google. Esta actividad es similar al deporte convencional, con vallas y obstáculos, pero no consiste de montar caballos, sino que los deportistas utilizan una cabeza de caballo junto a un palo de madera.

La competencia sin caballos generó debate en redes sociales. (Web / Imagen ilustrativa)

Influencer vegana muere

La influencer rusa Zhanna Samsonova, conocida en Instagram como Zhanna D’Art, promovía la alimentación vegana. La joven llevaba una nutrición extrema, basada en vegetales crudos, y falleció el pasado 21 de julio. Más allá de su alimentación vegana, había experimentado dietas específicas, como el ‘ayuno seco’, en el que no comía ni bebía nada durante días.

Havanna alfajor vegano

La famosa fábrica de alfajores argentina revolucionó el mercado este año al lanzar el primer alfajor vegano y sin TACC. En Google, aumentaron considerablemente las consultas sobre este tema en particular.

Alfajor vegano

Sin embargo, el alfajor de Havanna no es el único del mercado argentino: existen más opciones, como los de Cerro Azul, Animal Kind o Felices las vacas.

(La Voz)

Milanesa de berejena vegana

Las milanesas son uno de los platos más elegidos por los argentinos, por lo tanto, no sorprende que muchos consulten recetas para cocinarlas, pero sin incluir derivados de animales.

Pastafrola vegana

Algo similar pasa con la pastafrola, un clásico de las meriendas argentinas. Varios cocineros han publicado recetas y videos explicando cómo lograr la preparación.