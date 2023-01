Susana Giménez cumple 79 años: la vez que cocinó tortilla de papas en vivo

Conductora, actriz, vedette, modelo y maestra son algunas de las palabras que definen a Susana Giménez quien este 29 de enero cumple 79 años. La multifacética logró cosechar una larga carrera en los medios y se convirtió en una de las personalidades más queridas de la farándula argentina.

Gracias a su simpleza, simpatía y particular forma de hacer entrevistas, la Su se ganó un lugar destacado en la televisión y en el corazón de miles de argentinos y argentinas. Peso su talento natural frente a las cámaras no se traduce en la intimidad de su casa a la hora de cocinar.

Susana Giménez Foto: Instagram

Más de una vez la diva de los teléfonos dejó en claro que la cocina no es lo suyo y lo demostró la vez que cocinó en vivo una tortilla de papas. Junto a Marley, entrañable amigo, la presentadora se animó a seguir el paso a paso de esta clásica receta y el resultado no fue el esperado.

En uno de los programas especiales de “Por el Mundo” durante la pandemia de coronavirus, el papá de Mirko compartió el programa con Susana. Ambo grabaron en modo de videollamada desde sus casas para no romper el aislamiento vigente por entonces y la conductora se animó a filmarse en la cocina.

Susana Giménez Foto: Susana Giménez

Fue cuando Marley le prepuso hacer esta clásica receta y ella aceptó. Pero para su sorpresa fue más difícil de lo pensado. La mayor complicación resultó al momento de dar vuelta la tortilla.

“¡Ay, no la puedo levantar! No puedo... No tengo fuerza”, exclamó Susana y recurrió a la ayuda de su empleada doméstica para que termine la labor, mientras Marley se mostró tentado frente a cámara.

Pese a la complicación, Susana logró terminar la receta aunque reconoció que en su casa le esquiva a la tarea de cocinar. “No sé donde está el perejil. Yo no le pongo perejil a la comida”, bromeó.

Los fideos con manteca de Susana Giménez

Otra de sus pruebas culinarias durante la cuarentena fueron los fideos con manteca. En una preparación completamente sola, la conductora histórica de Telefe se animó a esta receta super sencilla.

Los fideos con manteca de Susana Giménez Foto: web

Fue durante la entrega de Premios de los Oscars cuando Susana confesó que decidió cocinarse la cena. “Noche de Oscars y pasta”, posteó por entonces en una historia de Instagram donde mostró el plato listo con una lluvia de queso rallado.