Sin gluten ni horno: cómo hacer un tostado keto en solo 4 pasos ideal para el desayuno

Este tostado keto se hace con un “pan árabe” express al microondas que queda esponjoso y, al dorarlo, se transforma en una opción crocante y deliciosa.
En menos de 10 minutos vas a tener un tostado keto listo para el desayuno, la merienda o incluso como snack proteico. La receta fue compartida por Melany (@melanycasafuzz) en TikTok, donde miles de usuarios celebraron lo fácil que resulta.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el tostado keto express
- 2 huevos
- 2 cucharadas de harina de almendras (o 1 de harina de coco)
- 1 y ½ cucharada de crema de leche
- 1 cucharada de queso rallado (opcional)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Orégano a gusto
- Pizca de sal
- Jamón y queso (o el relleno que prefieras)
Paso a paso, cómo preparar el tostado keto express
- Poné todos los ingredientes en un bowl apto para microondas y mezclá hasta integrar bien.
- Llevá la mezcla al microondas por unos 2 minutos, hasta que se forme el pan.
- Desmoldá, cortá al medio y rellená con jamón y queso o el acompañamiento que más te guste.
- Dorá en sartén o sandwichera hasta que quede crocante y dorado.
Lo mejor es que podés variar el relleno: desde queso y vegetales hasta pollo o atún, según lo que tengas en la heladera. Además, no requiere horno, lo que lo convierte en una alternativa express y accesible para todos.