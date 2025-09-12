Vía Gourmet / Recetas

Sin gluten ni horno: cómo hacer un tostado keto en solo 4 pasos ideal para el desayuno

Una receta rápida, práctica y con pocos ingredientes que se prepara en minutos.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

12 de septiembre de 2025,

Tostado keto express en simples pasos.

Este tostado keto se hace con un “pan árabe” express al microondas que queda esponjoso y, al dorarlo, se transforma en una opción crocante y deliciosa.

En menos de 10 minutos vas a tener un tostado keto listo para el desayuno, la merienda o incluso como snack proteico. La receta fue compartida por Melany (@melanycasafuzz) en TikTok, donde miles de usuarios celebraron lo fácil que resulta.

Este pan se hace sin horno y está listo en minutos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el tostado keto express

  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de harina de almendras (o 1 de harina de coco)
  • 1 y ½ cucharada de crema de leche
  • 1 cucharada de queso rallado (opcional)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Orégano a gusto
  • Pizca de sal
  • Jamón y queso (o el relleno que prefieras)
Así queda por dentro el pan.
Paso a paso, cómo preparar el tostado keto express

  1. Poné todos los ingredientes en un bowl apto para microondas y mezclá hasta integrar bien.
  2. Llevá la mezcla al microondas por unos 2 minutos, hasta que se forme el pan.
  3. Desmoldá, cortá al medio y rellená con jamón y queso o el acompañamiento que más te guste.
  4. Dorá en sartén o sandwichera hasta que quede crocante y dorado.

Lo mejor es que podés variar el relleno: desde queso y vegetales hasta pollo o atún, según lo que tengas en la heladera. Además, no requiere horno, lo que lo convierte en una alternativa express y accesible para todos.

