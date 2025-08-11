Huevos revueltos, bacon y hashbrowns: cuánto cuesta un verdadero desayuno estadounidense en Buenos Aires

En el barrio de Recoleta, muy cerca del Hospital Alemán, se esconde un rinconcito norteamericano. "American Breakfast & More Stuff", reza su bio de Instagram. Se trata de Jay’s, que ofrece la manera más estadounidense de arrancar el día.

En sus posteos resaltan su perfil de servir “desayunos todo el día”. Y es que la cultura de Estados Unidos habla de arrancar por la mañana con suculentos platos que para nosotros bien podrían ser un desayuno.

La carta de Jay's en agosto 2025, sabores estadounidenses en Buenos Aires

Los amantes del buen desayunar no pueden perderse esta gama de opciones, que siempre incluye huevo o revuelto, bacon y café de filtro -de ese que sirven con la cafetera de manera ilimitada-.

Cuánto cuesta desayunar al “estilo americano”

Todo los nombres de la carta remiten a Estados Unidos y también sus sabores. Hay una decena de combinaciones de desayunos favoritos y los precios van desde los $9000 hasta los de $16.900.

El desayuno más simple incluye dos pancakes, café de filtro y un dip de Syrup (un reconocido jarabe o mermelada). En tanto el más costoso lleva huevos, bacon, pan, tostada francesa, dip de syrup, café de filtro y un juguito.

Las opciones del resto del menú de desayuno van variando sus productos: algunas tienen waffles, hashbrowns (croquetas de papa) y otras omelettes.

Además los clientes destacan que los waffles y los hotcakes tengan una gran variedad de toppings. En cuanto al café es de los pocos lugares en Buenos Aires que lo ofrecen con refill (recarga) y a solo $2200.