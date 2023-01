16 consejos para decorar y organizar una cocina pequeña.

Al ver recetas en Youtube o las cocinas de algunos famosos es difícil no comparar sus espacios con el propio. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las cocinas en los hogares no son enormes ni tan variadas. Pero esto no significa que no existan tips para lograr un espacio organizado y decorado.

Para decorar una cocina pequeña, los estilos ideales son aquellos que crean una sensación de amplitud y aprovechan al máximo el espacio disponible.

Estilo cocina minimalista: este estilo se caracteriza por el uso de líneas limpias y minimalistas, con acabados en tonos neutros y materiales modernos.

Un estilo importante es un estilo más minimalista. Foto: Freepik

Estilo cocina nórdica: este estilo se caracteriza por los tonos claros y neutros, con muebles y accesorios sencillos y minimalistas.

Las cocinas nórdicas tienen muebles y decoraciones sencillas. Foto: Freepik

Si ya elegiste un estilo, ahora es momento de hacer una lista de ideas sobre cómo decorar y organizar tu cocina para lograrlo.

Consejos para decorar una cocina pequeña

Los tonos claros lo son todo: usalos en las paredes y en el piso para dar la sensación de amplitud. Piensa antes de comprar: los muebles y electrodomésticos de tamaño reducido o que se puedan doblar o plegar son tu mejor opción. No todo debe estar a la vista: es fundamental en caso de un espacio pequeño que guardes fuera de la vista los electrodomésticos pequeños y que no uses diariamente. Otra forma de organizar todo: utiliza estantes y cajoneras para aprovechar el espacio en las paredes. Iluminación indirecta: este es uno de los grandes secretos para dar una sensación de amplitud y se puede trasladar a cualquier espacio de la casa. Los espejos no solo van en el baño: colocar espejos en la cocina ayuda a reflejar la luz y dar una sensación de amplitud. Innovación: busca una mesa extensible o una mesa con taburetes en lugar de una mesa grande. Menos es más: una frase un poco cliché pero totalmente real. Busca siempre colores y estampados discretos para evitar que la decoración sea abrumadora. Se pueden colocar artículos decorativos, pero los mejor es evitar sobrecargar la cocina con demasiados elementos.

Ten presente que en la decoración de una cocina pequeña siempre menos será más. Foto: Freepik

Consejos para organizar todo en una cocina pequeña

Si ya elegiste un estilo para decorar la cocina y anotaste todos los consejos anteriores sobre lo que necesitas para que de una sensación de amplitud, ahora lo que falta es poder organizar todo. Estos son algunos tips que puedes tener en cuenta:

Cajoneras y estantes para organizar los utensilios de cocina, platos y vasos. Organizadores de despensa para almacenar los alimentos en paquetes y botes. Cajas y cestas para almacenar utensilios de cocina y otros artículos pequeños. Un calendario o una lista para planificar las compras y las comidas. Un sistema de etiquetado para identificar fácilmente los alimentos en la despensa y la heladera. Un sistema de almacenamiento vertical para aprovechar el espacio en las estanterías. Limpia regularmente y deshazte de los artículos que no utilizas o están vencidos. Un sistema de rotación de los alimentos para asegurarte de que usas los productos antes de que caduquen.

Es importante mencionar que estos estilos son solo una referencia, y la decoración de una cocina pequeña dependerá de los gustos y necesidades de cada persona.