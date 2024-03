Pan integral: Cami Homs compartió su receta fácil y con pocos ingredientes

Ser o no ser team pan es un debate constante en las personas, dado su buen sabor y alta suma de carbohidratos. Sin embargo, existe un tipo de pan que rompe esta discusión: el pan integral.

El pan integral es uno de los alimentos integrales más populares y contiene sumos beneficios en el día a día. Entre ellos, se encuentra una mejor digestión, la prevención de un pico de glucemia en la sangre y un crecimiento de la microbiota de la flora intestinal.

Pan integral. Foto: El Confidencial

Ahora bien, realizar un pan integral es sumamente sencillo, dado que cuenta con pocos ingredientes. Es por ello que Camila Homs decidió mostrarle a sus seguidores su receta ideal para realizarlo.

“Buenas (...) Es la primera vez que voy a hacer una receta en vivo. Vamos a ver cómo me sale, es una de mis recetas favoritas , por lo cual espero que me salga bien y les guste a todos ustedes”, anunció la ex de Rodrigo De Paul sobre su receta de pan integral.

Ingredientes para hacer el pan integral

Medio paquete de harina integral.

Sal.

Levadura en polvo.

Aceite común.

Miel.

Agua tibia.

Semillas y frutos secos.

Pan integral, hecho con harina y nueces. Foto: Mandolina

Paso a paso para hacer el pan integral