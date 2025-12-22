McDonald’s lanzó un combo especial de Stranger Things: qué trae y cuánto cuesta

McDonald’s vuelve a cruzar entretenimiento y fast food con una colaboración que no pasa desapercibida. De la mano de Stranger Things, la serie furor de Netflix, la marca presentó un menú temático que apela directo a la nostalgia y al fanatismo. El lanzamiento ya está activo en el país y se consigue exclusivamente a través de la app oficial.

La propuesta se presenta bajo el lema “Extrañas ganas de McDonald’s” y no se queda solo en el nombre. El menú incluye hamburguesas y combos con recetas especiales, pan XL dado vuelta y un box intervenido con estética oscura, referencias al cassette y guiños al Upside Down. Todo pensado para que la experiencia vaya más allá del sabor y se vuelva parte del show.

Así son las papas fritas,

Así es el menú especial de McDonald’s inspirado en Stranger Things

En cuanto a los productos, el menú se organiza en tres opciones principales, todas disponibles en combo con papas medianas sazonadas para shakear y bebida mediana a elección:

Double Stranger Burger: Doble carne, doble sabor. Lleva dos Doble carne, doble sabor. Lleva dos hamburguesas de carne 100% vacuna, cebolla crispy, tres fetas de queso cheddar, bacon y salsa picante. Todo se sirve en un pan XL dado vuelta. El combo llega en un box especial y apunta a quienes buscan una experiencia intensa y bien cargada.

La opción de carne.

Stranger Burger Sándwich: Una combinación fuera de este mundo. Incluye carne 100% vacuna, cebolla crispy, tres fetas de queso cheddar, bacon y salsa picante, también en pan XL dado vuelta. Es la versión simple, pero mantiene la identidad potente del menú temático.

Stranger Chicken Sándwich: El clásico pollo crispy se suma al universo Stranger Things. Lleva cebolla crispy, tres fetas de queso cheddar, bacon y salsa picante, servido en pan XL dado vuelta. Pensado para quienes prefieren pollo sin resignar sabor ni estética.

La opción de pollo.

El precio de los combos.

Los precios también llaman la atención. La Stranger Burger ronda los $20.100, la versión chicken arranca cerca de $18.200 y el Double Stranger Burger supera los $22.700. Hay combos más grandes y packs familiares que llegan a los $43.499, sin impuestos nacionales incluidos.