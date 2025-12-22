McDonald’s lanzó un combo especial de Stranger Things: qué trae y cuánto cuesta

McDonald’s vuelve a cruzar entretenimiento y fast food con una colaboración que no pasa desapercibida. De la mano de Stranger Things, la serie furor de Netflix, la marca presentó un menú temático que apela directo a la nostalgia y al fanatismo. El lanzamiento ya está activo en el país y se consigue exclusivamente a través de la app oficial.
La propuesta se presenta bajo el lema “Extrañas ganas de McDonald’s” y no se queda solo en el nombre. El menú incluye hamburguesas y combos con recetas especiales, pan XL dado vuelta y un box intervenido con estética oscura, referencias al cassette y guiños al Upside Down. Todo pensado para que la experiencia vaya más allá del sabor y se vuelva parte del show.
Así es el menú especial de McDonald’s inspirado en Stranger Things
En cuanto a los productos, el menú se organiza en tres opciones principales, todas disponibles en combo con papas medianas sazonadas para shakear y bebida mediana a elección:
- Double Stranger Burger: Doble carne, doble sabor. Lleva dos hamburguesas de carne 100% vacuna, cebolla crispy, tres fetas de queso cheddar, bacon y salsa picante. Todo se sirve en un pan XL dado vuelta. El combo llega en un box especial y apunta a quienes buscan una experiencia intensa y bien cargada.
- Stranger Burger Sándwich: Una combinación fuera de este mundo. Incluye carne 100% vacuna, cebolla crispy, tres fetas de queso cheddar, bacon y salsa picante, también en pan XL dado vuelta. Es la versión simple, pero mantiene la identidad potente del menú temático.
- Stranger Chicken Sándwich: El clásico pollo crispy se suma al universo Stranger Things. Lleva cebolla crispy, tres fetas de queso cheddar, bacon y salsa picante, servido en pan XL dado vuelta. Pensado para quienes prefieren pollo sin resignar sabor ni estética.
Los precios también llaman la atención. La Stranger Burger ronda los $20.100, la versión chicken arranca cerca de $18.200 y el Double Stranger Burger supera los $22.700. Hay combos más grandes y packs familiares que llegan a los $43.499, sin impuestos nacionales incluidos.