Cómo es la mejor hamburguesa gourmet de Córdoba y dónde probarla este 2025

Esta semana se dieron a conocer los ganadores de la Semana de la Hamburguesa 2025. Una hamburguesería se quedó con el premio a la mejor preparación clásica y otro se llevó el trofeo de la mejor hamburguesa gourmet.

Qué hamburguesería hace la mejor hamburguesa gourmet de Córdoba

Más de 30 periodistas, comunicadores, comunicadoras, influencers y expertos del rubro gastronómico conformaron un jurado. Todos se reunieron en Campo de Las Flores como parte del evento semanal que organiza cada año Circuito Gastronómico.

Más de 50 muestras se prepararon para elegir las mejores hamburguesas de Córdoba.

Luego de haber probado más de 55 muestras inscriptas, Fat Burger se quedó con el trofeo de la mejor hamburguesa gourmet gracias a sus 52,43 puntos. El segundo y el tercer puesto fueron para Bacon y La Mística con 49 y 48,86 puntos, respectivamente.

Cómo es la mejor hamburguesa gourmet de Córdoba

La mejor hamburguesa gourmet de Córdoba está compuesta de dos medallones de carne de 100 gramos, queso cheddar, cebolla crispy, mermelada de bacon y mayonesa picante envueltas en un esponjoso pan de papa.

Así es la mejor hamburguesa gourmet de Córdoba.

“Todo es receta propia. Creemos que la conjunción de los elementos hizo un buen producto", reconoció el vocero de Fat Burger, en diálogo con Circuito Gastronómico, tras recibir la distinción.

Dónde comer la mejor hamburguesa gourmet de Córdoba