En un patio encantador: dónde hacen la mejor hamburguesa de Córdoba este 2025

La Semana de la Hamburguesa 2025 dejó programadas diferentes promociones para disfrutar hasta el domingo 28 de septiembre. En paralelo, confirmó cuál es el restaurante que hace la mejor hamburguesa de Córdoba.

Quién hace la mejor hamburguesa de Córdoba este 2025

La Mística bb se quedó con el título de la mejor hamburguesa clásica de Córdoba en la octava edición del torneo regional promovido por Circuito Gastronómico. Felipe Cuello es el cocinero y fundador del local de comida que es conocido a nivel local por la comunidad.

La Semana de la Hamburguesa 2025 comenzó en Córdoba.

La carta de la hamburguesería está conformada por 10 preparaciones, que vienen con papas fritas: Euphoria, Ruculipe, Cebocheta, Stevens, Saca Resak, Mística, Cheese Burguer, Mansa, Misteguie y Clásica.

Cómo es la mejor hamburguesa clásica de Córdoba

Justamente, la última hamburguesa se quedó con el título este 2025 y está compuesta por un esponjoso pan de papa, lechuga, tomate, cebolla morada, salsa mística, un medallón smash, queso cheddar y panceta.

La mejor hamburguesa clásica de Córdoba este 2025.

“Es una preparación fresca que tuvo diferentes modificaciones a lo largo de los años para mejorar”, reconoció Cuello, en diálogo con Circuito Gastronómico. A su vez, se mostró contento por también haber logrado el tercer lugar en la mejor hamburguesa gourmet este 2025.

Cómo es la hamburguesería que hace la mejor hamburguesa clásica de Córdoba

La Mística bb tiene dos sucursales:

Manuel de Falla al 7.317, barrio Argüello .

Pedro Feliciano Cavia 4562, barrio Poeta Lugones.

Cuello recomienda conocer el local ubicado en el barrio Arguello por es un bello y encantador espacio verde. Un camión de comida está rodeado de mesas, sillas y luces acogedoras que invitan a pasar una agradable velada a los amantes de la carne, el queso cheddar y el pan.