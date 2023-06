Magui Bravi confesó cuál es su mayor tentación a la hora de romper la dieta

Con una larga trayectoria en los medios, Magui Bravi pasó tanto por el teatro, la televisión y ahora el cine. También es reconocida por sus apariciones como modelo y por su vida fitnes. Y si bien trata de mantener una dieta saludable, confesó cuál es su antojo al que no puede resistirse.

Como bailarina también cumple con una exigente rutina de ejercicios, de hecho tiempo atrás lanzó su propia aplicación de actividad física donde solía enseñar y compartir algunos movimientos y motivar a los usuarios a entrenar. “El ABC es aprender a comer, tomar mucha agua y entrenar”, recomendó en una pasada entrevista.

Magui Bravi Foto: Instagram/maggiebravi

Incluso detalló cómo suele ser su alimentación: “Adapto lo que como a la actividad que estoy haciendo. Si estoy ensayando con intensidad, por ejemplo, como mucho más de lo habitual. No sigo dietas estrictas, trato de comer sano y no saltear comidas y me doy mis gustos”.

Pero remarcó cuáles son sus límites: “Con lo único que soy estricta es con tomar mucha agua y no ingerir nada de alcohol”. Sin embargo, en diálogo con Vía País contó cuál es su postre favorito al que no le puede decir que no y se trata del helado.

Magui Bravi Foto: Instagram/maggiebravi

Cuando tiene ganas de comer algo dulce y rico, no se priva de atacar un kilo de helado. “Es lo real. Me doy el gusto seguido”, contó.

Magui Bravi recordó su época en la escuela

La también conductora de 35 años recordó su paso por el colegio y confesó que durante su época de estudiante siempre fue “nerd”, pero remarcó que “no era muy buena compañera” ya que no dejaba que los otros se copien.

Magui Bravi en el personaje de Carla para "Los Olvidados 2" Foto: Instagram/maggiebravi

“Tenía buenas notas, no era muy buena compañera, la verdad, no dejaba que se copien. Así que era de las peores, mala, muy mala”. De todas formas aseguró que ese tiempo ya quedó atrás: “Por suerte crecí”.

Ahora se luce en cine con el estreno de “Los Bastardos” y tras el éxito de “La forma del bosque”, se prepara para el estreno de nuevos lanzamientos mientras ensaya próximas producciones. En ese sentido, reveló que entre todos los formatos en los que incursionó, su favorito es el cine.

“Hoy estoy muy enamorada del cine, si bien estoy haciendo teatro... Acabo de estrenar dos pelis y ahora en agosto se estrena una tercera, estoy muy contenta y es lo que más me gusta. El cine tiene otra adrenalina, las pelis tardan un año en salir, es otra cosa”.