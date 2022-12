Lluvia de críticas a Salt Bae por agarrar la Copa del Mundo tras el triunfo de la Selección

Luego del triunfo de la Selección Argentina del Mundial Qatar 2022 frente a Francia, en el Estadio Lusail de Doha se vivió una verdadera fiesta. Pero lo que más llamó la atención fue la presencia en la cancha de figuras que poco tienen que ver con el mundo del fútbol como fue el caso de Salt Bae.

Los familiares y los más cercanos de los jugadores se acercaron al capo de juego para felicitar y abrazar a todo el plantel en medio de la emoción, y junto a ellos logró infiltrarse el reconocido chef cuyo verdadero nombre es Nusret Gökçe y se lo conoce por su peculiar forma de salar las comidas y ofrecer en sus restaurantes carne bañada en oro.

Salt Bae fue criticado por tocar la Copa del Mundo Foto: instagram/nusr_et

El profesional culinario de origen turco había manifestado su apoyo por la Argentina en el Mundial y hasta tuvo un encuentro con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y hasta prometió invitar a todo el seleccionado nacional a comer gratis en su restaurante en caso de ganar el Mundial.

Sin embargo su relación con los jugadores es nula, por eso sorprendió al querer fotografiarse con ellos y hasta cuando tomó la Copa del Mundo. En los videos aparecen Cuti Romero y Ángel Di María en cuyos rostros se puede ver que no están del todo a gusto con la actitud de Salt Bae. Incluso en otro clip se lo observa al chef increpar a Lionel Messi.

Su actitud quedó registrada en videos que no tardaron en circular por las redes sociales. En las imágenes se peden notar las expresiones de los argentinos de incomodida ante su acercamiento y su posición frente al trofeo más importante del fútbol internacional.

Todo esto le valió una lluvia de críticas en las redes sociales de parte de los hinchas argentinos y en el mundo. Portales internacionales también notaron las críticas y publicaron la reacción de los simpatizantes como el caso del sitio inglés Mirror.

Lo cierto es que el reglamento de FIFA dice: “El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye ex ganadores de la Copa Mundial de la FIFA y jefes de estado”. Por lo que usuarios cuestionaron a Salt Bae.

Las críticas a Salt Bae por tocar la Copa del Mundo tras el triunfo de la Selección

En Twitter los usuarios dejaron ver su molestia ante la actitud de Salt Bae y no ocultaron su enojo al expresar comentarios como: “No deberías tocar la Copa. No eres un campeón”; “Pensé que solo los campeones del mundo podían tocar la Copa”; “Por qué lo sostienes y por qué estás en el campo? No deberías estar allí. Este es el momento para que los jugadores que han trabajado duro y no para que las celebridades pasen el rato y tomen selfies para su propia promoción”.

Las reacciones también se pudieron ver en diferentes memes y en el análisis a la respuesta de los jugadores con el chef, por ejemplo quien escribió: “Yo sé que Cuti y Licha estaban considerando seriamente si romperle tibia y peroné”.