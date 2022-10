Las 6 mejores guarniciones para acompañar una milanesa

Uno de los platos más deliciosos de nuestro país y que es de los más comidos por los argentinos son las milanesas. A lo largo de los años, la receta fue cambiado y hasta se agregaron diferentes tipos de carnes o verduras a las que se las llama milanesas, tales como de cerdo, avena, acelga, berenjenas, entre otras.

No obstante, la receta original es la milanesa de carne vacuna o de pollo con puré o papas fritas, como también puede ser a la napolitana o sin nada. Con el avance de la cocina vegetariana en todo el mundo no solo fue el relleno el que ganó protagonismo, sino también el acompañamiento, ya que es lógico que no se pueda comer papas fritas todos los días.

La "milanosaurio" sorprende al país con su enorme tamaño.

Las opciones pueden ir variando dependiendo el gusto de cada persona y hay mucho que se sorprenden porque el acompañamiento no es tan acompañamiento, sino una comida aparte, pero como la cocina es un laboratorio donde cada uno hace lo que desea, lo mejor es dejarse llevar y disfrutar de la elaboración y el final.

Cuáles son los mejores e inesperados acompañamientos para una digna milanesa

En estos casos en donde hay que descartar los más comunes que son el puré de papas y las papas fritas, una de las opciones que no es muy elegida para los que son amantes, también de este tubérculo es hacer la siempre confiable ensalada de papa y huevos. Simple, rápida y deliciosa, solo hay que hervir las papas, el huevo, un poco de aceite, sal y listo.

Ensalada de papa y huevo para acompañar las milanesas. Foto: cocinadelirante

Siguiendo con la misma idea, existe otra variable que puede ser la ensalada de papa, apio, mayonesa y cebolla de verdeo, una opción para aquellas personas que le quieren poner un poco más de sutileza al acompañamiento. Sin embargo, para aquellas personas que prefieren algo más nutritivo está el puré de coliflor, la ensalada de pepino con cebolla y maní o la ensalada de pepino, crema y yogur.

Ensalada de pepino con cebolla y maní para acompañar las milanesas Foto: cocinadelirante

Por último, esta opción es para las personas más glotonas y que con la milanesa no les alcanza y quieren algo más. En este caso, la mejor opción para ellos es la sopa de coditos con jamón y queso, una bomba de calorías que es recomendable comerla solo en invierno y en poca cantidad, ya que es una bomba.