La receta que te salva la cena: cómo hacer canastitas de calabaza y cebolla con 7 ingredientes

Son ideales para la cena, una picada con amigos o incluso como vianda. La combinación de la dulzura de la calabaza con la cebolla caramelizada las convierte en un bocado irresistible.

La receta fue compartida por la cuenta @nutriliano en TikTok, donde generó gran repercusión por su simpleza y lo rendidoras que resultan las porciones. Un plato versátil, económico y saludable que demuestra que con apenas 7 ingredientes se puede armar una cena completa y deliciosa.

Así quedan por dentro las canastitas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las canastitas de calabaza y cebolla

12 tapas de empanadas

2 cebollas

1 calabaza chica

2 huevos

150 g de queso fresco descremado

1 chorrito de aceite de oliva y 1 chorrito de aceto balsámico (para caramelizar las cebollas)

Condimentos: sal, pimienta y pimentón dulce

Esta receta es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar las canastitas de calabaza y cebolla

Cortá la cebolla en juliana y cocinala en una sartén con sal, un chorrito de aceite de oliva y otro de aceto. Cociná a fuego bajo hasta que quede bien dorada y caramelizada. Partí la calabaza al medio y llevala al horno hasta que esté tierna. Retirá la pulpa de la calabaza y hacé un puré en un bowl. Sumá la cebolla caramelizada al puré y condimentá con sal, pimienta y pimentón dulce. Incorporá los huevos y el queso fresco cortado en cubos. Mezclá bien. Colocá las tapas de empanadas en moldes de muffins o en una asadera engrasada, dándoles forma de canastita. Rellená cada una con la mezcla de calabaza y cebolla. Si querés, agregá semillas por encima para un toque extra de textura. Llevá al horno precalentado a 180° hasta que la masa esté dorada.

En pocos minutos vas a tener listas unas canastitas suaves por dentro y crocantes por fuera, perfectas para resolver una comida rápida sin renunciar al sabor.