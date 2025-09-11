Vía Gourmet / Recetas

La receta que te salva la cena: cómo hacer canastitas de calabaza y cebolla con 7 ingredientes

Estas canastitas se preparan en pocos pasos y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

11 de septiembre de 2025,

La receta de canastitas de calabaza y cebolla caramelizada.

Son ideales para la cena, una picada con amigos o incluso como vianda. La combinación de la dulzura de la calabaza con la cebolla caramelizada las convierte en un bocado irresistible.

La receta fue compartida por la cuenta @nutriliano en TikTok, donde generó gran repercusión por su simpleza y lo rendidoras que resultan las porciones. Un plato versátil, económico y saludable que demuestra que con apenas 7 ingredientes se puede armar una cena completa y deliciosa.

Así quedan por dentro las canastitas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las canastitas de calabaza y cebolla

  • 12 tapas de empanadas
  • 2 cebollas
  • 1 calabaza chica
  • 2 huevos
  • 150 g de queso fresco descremado
  • 1 chorrito de aceite de oliva y 1 chorrito de aceto balsámico (para caramelizar las cebollas)
  • Condimentos: sal, pimienta y pimentón dulce
Esta receta es muy fácil de hacer.
Paso a paso, cómo preparar las canastitas de calabaza y cebolla

  1. Cortá la cebolla en juliana y cocinala en una sartén con sal, un chorrito de aceite de oliva y otro de aceto. Cociná a fuego bajo hasta que quede bien dorada y caramelizada.
  2. Partí la calabaza al medio y llevala al horno hasta que esté tierna.
  3. Retirá la pulpa de la calabaza y hacé un puré en un bowl.
  4. Sumá la cebolla caramelizada al puré y condimentá con sal, pimienta y pimentón dulce.
  5. Incorporá los huevos y el queso fresco cortado en cubos. Mezclá bien.
  6. Colocá las tapas de empanadas en moldes de muffins o en una asadera engrasada, dándoles forma de canastita.
  7. Rellená cada una con la mezcla de calabaza y cebolla.
  8. Si querés, agregá semillas por encima para un toque extra de textura.
  9. Llevá al horno precalentado a 180° hasta que la masa esté dorada.

En pocos minutos vas a tener listas unas canastitas suaves por dentro y crocantes por fuera, perfectas para resolver una comida rápida sin renunciar al sabor.

