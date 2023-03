La receta de Mica Viciconte que hizo emocionar a todo MasterChef

En la tercera temporada de MasterChef Celebrity se coronó campeona Mica Viciconte tras enfrentarse en la final con Tomás Fonzi. Pero antes de llegar a la etapa final, la modelo vivió uno de los momentos más emotivos del ciclo: fue cuando se animó a hablar de su familia.

Más allá de su exposición mediática, la oriunda de Mar del Plata intenta mantener su vida personal en lo privado, pero una de las pruebas del certamen la invitó a revelar detalles sobre su hogar. Lo cierto es que la también guardavida grabó el reality mientras cursaba el embarazo de Luca, su primer hijo, por lo que sus emociones estuvieron a flor de piel en cada capítulo.

Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

A Mica Viciconte se le quebró la garganta cuando debió presentar frente al jurado los ñoquis de leche, una receta original de su mamá. “Mi mamá, Marcela, los hizo toda la vida”, recordó frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, quienes llenaron su plato de elogios.

“No soy de hablar mucho de mi familia, se me empieza a quebrar la voz y empiezo a llorar, un horror. Ya saben que no me gusta, no sé si voy a hacer otro plato familiar. Se conecta mucho y hay que ser fuerte para hablar ahí”, confesó frente a cámara.

Lo ñoquis de leche de Mica Viciconte en MasterChef Foto: web

Cómo hacer los ñoquis de leche que emocionaron a Mica Viciconte

Ingredientes

200 centímetros cúbicos de leche descremada

200 gramos de harina 000

1 cucharada postre de nuez moscada

½ cucharada postre de pimienta negra

1 cucharada sopera de aceite

Preparación

Hervir la leche con la cucharada de aceite y los condimentos. Retirae la olla del fuego y añadir la harina. Revolver e integrar bien con una cuchara. Volcar la preparación en una mesada limpia y amasar para formar una masa lisa. Dividir la masa en 8 bollos más pequeños y estíralos para formar rollitos. Cortar cuadrados del mismo tamaño y pasarlos por el instrumento de cocina para hacer ñoquis, también se puede hacer con la ayuda de un tenedor, también les dará la forma clásica de los ñoquis. Una vez que todos los ñoquis de leche estén listos, cocinarlos en abundante agua hirviendo. La cocción durará aproximadamente 4 minutos. Estarán listos cuando floten.

Cuándo vuelve MasterChef Argentina

El próximo 19 de marzo vuelve MasterChef, el reality de cocina donde chef amateurs ponen a prueba sus conocimientos frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Se trata de la tercera edición en su versión original después del éxito de las temporadas con famosos. Este año contará con la conducción especial de Wanda Nara.