¿La milanesa más cara de Buenos Aires?: sale más de $45.000 y está en la guía Michelin

En cualquier momento del día y época del año, en el Preferido de Palermo, el restaurante tradicional ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, es inevitable que se forme una larga fila de gente con ansias de degustar un plato. Conocido por sus famosas milanesas, es una parada obligatoria para los famosos cantantes o actores de todo el mundo o turistas que visitan la Argentina.

La milanesa más cara de Buenos Aires

El actor y el creador de contenido Lucas Merayo, más conocido como Merakio, tiene un canal de YouTube con millones de suscriptores y decidió ir a almorzar con su amiga, la actriz, productora musical y conductora, Melisa Marzioni. La dupla no dudó en pedirse la milanesa más cara del menú, a un precio de 45.500 pesos.

Además de la milanesa, se pidieron para beber una limonada en vaso, una burrata, humus de verduras, morrón y papas fritas con kétchup. Sobre el aderezo, Melisa afirmó: “Lo preparan ellos con los tomates de su huerta”. Mientras Merakio agregó: “Cuando hablamos de algo caro, hablamos de algo exclusivo, con productos naturales y orgánicos”.

La degustación de la milanesa

El plato que pidieron estaba conformado por dos milanesas que se repartieron una cada uno. Luego del primer bocado, Merakio afirmó: “Entiendo porque la gente hace cola afuera. yo haría cola en la lluvia por esta milanesa. Muy buena, suave, no tiene nada de nervio”.

Y agregó: “Cuando la pedís napolitana le quitas la oportunidad de que te conquiste la milanesa así como vino. El empanado es excelente”. Cuando acompañó la milanesa con un pedazo de morrón, afirmó que era “una bomba”.

En el caso de Melisa, comentó que hacía cuatro años que era vegetariana, pero que ese día tenía ganas de comer carne. Indicó que no le gustaba que las milanesas tengan nervio, pero que en ese caso, no tenía. “Con morrón es un 10″, añadió.

¿Vale la pena probar la milanesa más cara?

“Una cosa que me gusto de acá, que es un lugar caro que no todos los días te vendrías a comer y quizá no todo el mundo tiene la posibilidad, no te hace sentir como que no perteneces. Como esos restaurantes que si no vas bien vestido con cierta elegancia vas a desentonar, la gente está en bermuda, en pantalón de fútbol”, opinó el youtuber.

Con respeto a la porción de la milanesa, a ambos les sobró un pedazo: “Es abundante, entonces el plato que nos pedimos nos alcanzó y nos sobró. Seguramente hay otros platos que sean individuales, pero este está muy bien”, aseguró Melisa.

Y continuó diciendo: “Para los que son vegetarianos como yo, hay otras opciones: hay pastas, humus de berenjena, de verdura, musaka”. Mientras que como conclusión de ambos, afirmaron que el morrón fue lo que más les sorprendió.

¿Cuánto sale comer en El Preferido?

Teniendo en cuenta lo que pidieron para comer, más un affogato (que son helados tradicionales del restaurante), la cuenta sumó un total de 73.600 pesos. Teniendo en cuenta el cambio de dólar actual (a $1020) equivaldría a u$s72.15.