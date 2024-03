Preparó fideos con mantequilla de maní y se hizo viral en TikTok: “No lo puedo creer”

¿Los fideos se pueden combinar con mantequilla de maní? Un Influencer fitness argentino compartió un video preparando un platillo poco convencional y captó la atención entre sus seguidores. Generó curiosidad y debate entre quienes ansiaban por probarlo y los que no creían que esa combinación podía funcionar.

Fideos con mantequilla de maní

El video fue subido por el entrenador conocido como Agus Privi. Con una comunidad de más de 3.300.000 de seguidores, se dedica a compartir en sus redes sociales consejos para tener una vida sana, recetas, desterrando mitos sobre alimentos y entrenamientos.

“Un día voy a comprar pasta de maní al (supermercado) Chino de la esquina de mi casa y me dice: ‘Muy rico con fideos’, y me tira la receta”, empezó comentado el Influencer sobre cómo surgió la idea de combinar fideos con mantequilla.

“Aparentemente en China se come así o es un invento de la mujer cerca de mi casa. Si todo sale bien, es una genia. Probablemente esto salga muy mal y lo reconozco”, continuó afirmando Agus.

La receta con mantequilla de maní

Para realizar este platillo necesitamos lo siguiente:

Fideos.

Mantequilla de maní (sin endulzar).

Aceite de oliva.

Salsa de soja.

Sal.

Paso a paso para condimentar el plato:

Como primer paso, debemos cocinar los fideos en agua hirviendo. Luego, lo condimentamos con mantequilla de maní: “Una buena cucharada”, indicó Agus. A continuación, se agrega el aceite de oliva. “No le voy a poner mucho aceite porque la materia grasa ya se cumple con la pasta de maní”, indicó el entrenador. Como siguiente paso, se vierte la salsa de soja. “Esto es polémico por donde se lo mire, pero yo tenía que probarlo”, comentó Agus, y añadió: “Un buen chorro de salsa de soja”. Por último, sigue la sal. “La salsa de soja tiene una cantidad de sodio increíble, pero si lo queres probar, esta es la rece original”.

La sorprendente reacción del Influencer

Luego de mezclar todos los ingredientes, Agus añadió: “Esto no puede estar bueno, jamás”. Sin embargo, al probarlo se llevó una increíble sorpresa: “Está muy bueno. No lo puedo creer. Es más, le voy a meter más salsa de soja”. Sin dudarlo, continuó comiendo y afirmó: “Está increíble. Pruébenlo y después me cuentan”.

Con casi 400.000 vistas, se llevó un asombro de sus seguidores que le comentaban: “La china de mi barrio me recomendó lo mismo. Nunca me animé a tanto”, mientras que otros le aconsejaban: “Es común la pasta de maní en la cocina asiática, te recomiendo que hagas la salsa primero y le agregues un poco de agua de cocción caliente así emulsiona con la pasta”.