Germán Martitegui rompió el silencio sobre el robo millonario: “Esta persona cuidaba a mis chicos”.

Una exempleada de Germán Martitegui fue detenida acusada de haberle robado medio millón de dólares en efectivo. El hecho habría ocurrido en el mes de abril y, según trascendió, el dinero se encontraba de una caja fuerte que el reconocido chef y conductor de TV tiene en su casa de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

El caso que se investiga parece sacado de una película. Todo habría ocurrido mientras que el chef se encontraba de viaje por Estados Unidos. “Cuando regresó del viaje y revisó su caja fuerte, notó que le faltaban 500.000 dólares. Pero no le violentaron la caja, sino que la abrieron con la llave, que la tenía escondida en una prenda de vestir colgada en su vestidor”, explicó a Télam un jefe policial que trabajó en la pesquisa.

Germán Martitegui rompió el silencio

Horas después de que se conociera esta detención, el mismísimo Martitegui decidió romper el silencio y hablar sobre el robo. “Cuando me enteré hice la denuncia. Esta persona cuidaba a mis chicos cuatro horas por día, todos los días, y lo que pasó fue muy cerca de mi cuarto y del cuarto de mis chicos, así que imaginate lo que es para alguien esa violación de la intimidad”.

“Nunca sospeché de ella. Nunca sospeché de nadie. Imaginate que no voy a dejar entrar a mi casa a alguien de quien tengo sospechas. No lo haría nunca”, agregó el chef a Telefe Noticias.

Luego, Martitegui señaló: “Esto es un carísimo aprendizaje de lo que uno pone en riesgo. Supongo que se identificarán muchas madres y padres que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de alguien porque van a trabajar. Es muy difícil depositar esa confianza y estás depositando lo más sagrado que tenés, que son tus hijos”.

Los hijos de Germán Martitegui tienen una particularidad.

Tratando de no culpar a nadie y de dejar el tema en una investigación hasta que se demuestre si la mujer es o no quien cometió el millonario robo, el chef explicó: “Lo que yo quiero aclarar es que nadie de mi parte está acusando a esta persona, que es parte de la investigación que está haciendo la policía. Yo no la acusé y todavía no es culpable porque nadie le dijo que lo era, y hay siete personas involucradas que estuvieron en mi casa en esos cinco días que yo viajé, y que tengamos cuidado porque hay nombres de personas y familias en el medio”.

Los hijos de Germán Martitegui tienen una particularidad.

Sobre el sistema de seguridad de su casa, señaló: “En mi casa hay cámaras de seguridad, pero la filmación se borra cada 15 días. Lamentablemente, cuando me doy cuenta que el dinero no estaba, las cámaras ya se habían borrado”.